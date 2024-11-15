据新华社香港电 2024年度邵逸夫奖颁奖典礼近日在香港会展中心举行。4位科学家分获天文学、生命科学与医学、数学科学3个奖项，每项奖金120万美元。

香港特区行政长官李家超在颁奖典礼上致辞表示，获奖科学家作出了杰出贡献，他们非凡的洞察力和创新为科学及人类开启了更多可能性。

李家超表示，香港特区政府决心将香港发展成为国际创新科技中心。正如邵逸夫奖基金会和邵逸夫奖获奖者一样，香港决心在这个瞬息万变的世界中蓬勃发展，并取得了良好进展。

2024年度邵逸夫天文学奖颁予美国加州理工学院天文学及行星科学讲座教授史里尼瓦斯·库尔卡尼，表彰他对伽马射线暴及超新星等开创性发现。

生命科学与医学奖平均颁予美国国家卫生研究院资深研究员及主管邓瑞丽，以及美国哈佛大学医学院讲座教授斯图尔特·奥金，表彰他们发现从胎儿到成人血红蛋白转换的基因和分子机制，有助于镰状红血球贫血症及乙型地中海贫血症的治疗。

数学科学奖颁予美国普林斯顿大学数学讲座教授彼得·萨纳克，表彰他将数论、动力学及几何学等理论结合，发展出算术理论和仿射筛法。

邵逸夫奖于2002年创立，2004年首次颁发，由邵逸夫奖基金会管理及执行。该奖设有3个奖项，分别为天文学、生命科学与医学、数学科学，每年颁发一次。

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