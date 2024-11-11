原标题：研究表明虫草素能阻断癌细胞生长信号

蛹虫草是一种能产生虫草素的橙色真菌。图片来源：英国诺丁汉大学

英国诺丁汉大学药学院的科学家在研究一种由毛虫真菌产生的化学物质方面取得了新进展。这一成果已发表在《FEBS快报》上。研究表明，这种化学物质能够与基因相互作用，从而阻断癌细胞的生长信号，为开发新的抗癌药物提供了希望。

虫草是亚洲著名的保健食品和传统药物，尤其是感染毛虫后形成的橙色真菌——蛹虫草，其中所含的虫草素在多方面的研究中展现出了潜在的抗癌效果。不过，其具体的作用机制在此之前并不明确。此次研究中，团队运用了高通量技术来评估虫草素对于多种细胞系内成千上万个基因活性的影响，并将其与其他治疗手段的效果进行了对比分析。研究结果表明，虫草素是通过影响细胞内部的生长诱导路径来发挥作用的。

进一步研究发现，虫草素在细胞内部会发生转化，形成虫草素三磷酸盐。这种三磷酸盐形态被认为是细胞能量载体ATP的一种类似物，可能是导致细胞生长受抑制的原因之一，其可以直接影响到癌细胞的分子结构。

新研究数据支持了虫草素衍生物能够产生三磷酸盐形式的药物，这对抗癌新药的研发具有重要意义。（记者张梦然）

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