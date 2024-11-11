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长安大学：大力弘扬教育家精神 建设高素质教师队伍

长安大学党委书记 陈志坚
2024年11月11日17:00 | 来源：人民网-教育频道
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强国必先强教，强教必先强师。习近平总书记在全国教育大会上指出，“要实施教育家精神铸魂强师行动”。长安大学坚持把教师队伍建设作为基础性工作抓紧抓实，大力弘扬教育家精神，多措并举打造充满活力、可持续发展的高水平师资队伍，为学校高质量发展积蓄了磅礴的奋进力量。

坚持以服务国家为最高追求，始终心怀“国之大者”。“心有大我、至诚报国”的理想信念是教育家精神的政治灵魂。学校全力服务交通强国、新时代推动西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、“双碳”等国家重大战略，坚持把论文写在祖国大地上。一大批教师作为科技创新生力军，在超级跨海集群工程深中通道、“国之重器”港珠澳大桥、“全球空港新标杆”北京大兴国际机场建设中深度参与科技攻关。汤中立院士提出的“小岩体成大矿”理论，为新一轮找矿突破战略行动提供了理论支撑；李佩成院士通过“三水理论”再造山川秀美大西北，为建设美丽中国提供了实践路径；彭建兵院士领衔启动的“宜居黄河科学研究计划”，为推动黄河流域生态保护和高质量发展作出了重要贡献。

坚持以党的领导为根本保证，筑牢教师信仰高地。“言为士则、行为世范”的道德情操是教育家精神的鲜明品格。学校始终加强党对教师工作的全面领导，成立党委教师工作委员会、师德建设委员会，不断完善教师思想政治和师德师风建设工作体制机制，在教师准入、考核、评聘、评优等工作中落实师德师风第一标准。出台实施《长安大学“弘扬践行教育家精神行动年”工作方案》《教职工荣誉表彰体系实施办法》等制度文件，举办“师德师风宣传教育月”“思政大课堂”“师德大讲堂”“国情大研修”系列活动，营造尊师重教浓厚氛围。近年来涌现出一批全国模范教师、全国高校黄大年式教师团队、陕西省教书育人楷模、陕西省师德标兵等先进典型，助推学校在人才培养、学科建设、科学研究和社会服务上不断取得新的突破。

坚持以立德树人为根本任务，提升教师育人能力。“启智润心、因材施教”的育人智慧是教育家精神的使命呈现。学校以“时代新人铸魂工程”为牵引，坚持“五育”并举，深化思想政治工作质量提升工程和“三全育人”综合改革，持续打造“十大育人”特色品牌，“传承红色、坚守本色、强化特色”的育人改革与探索已成为学校人才培养的基本理念和行动自觉。主动面向新科技革命和产业革命，聚焦人才培养质量提升关键环节改革创新，构建“现代”“强基”“融合”“未来”“国际”五大人才培养模式，系统优化交通类人才培养矩阵，强化交通类人才培养契合度，引导学生自觉把人生理想融入民族复兴、强国建设的伟大事业之中。

坚持以深化改革为强大动力，优化人才发展环境。“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度是教育家精神的必然要求。学校牢固树立人才是第一资源的理念，大力推进“人才强校”战略，着力构建人才“引育用留”一体化推进工作格局。聚焦学科建设布局和重大任务需求，创新以才引才、合作引才、“大师+团队”式引才、特色学科影响引才等方式，优化“精准化引进、梯队化培育、柔性化使用”三位一体选才育才用才生态。深入实施“长安学者”人才支持计划、“青年英才引进计划”“优秀青年人才培育计划”等，引进和培育杰出人才、领军人才、青年拔尖人才及青年学术骨干。大力弘扬科学家精神，营造潜心育人、潜心科研的育人氛围。深化评价体系改革，尊重教育规律和人才成长规律，坚持“破五唯”与“立新标”并举，营造人才发展良好环境。

坚持以仁爱之心为思想引领，铸就高尚师德之魂。“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心是教育家精神的崇高情怀。学校深入推进陕西省重点马克思主义学院建设，实施“名师引领计划”“青年教师科研提升计划”等，获全国高校思想政治理论课教学展示活动特等奖。积极推动思政课程和课程思政同向同行，构建“思政课程+课程思政+行业思政”育人体系，打造“课堂融通、平台融汇、师生融合”三位一体的行业特色高校“大思政课”育人模式。推出“红色经典影视作品融入思政课”教学案例库，打造“红色”思政金课；开设《交通强国》《地学人与国土文化》《绿色建筑与人居环境》等，打造“蓝色”行业思政课；将“乡村振兴”融入思政课实践教学，打造“绿色”思政实践课。

坚持以报国传统为文化底色，厚植家国天下情怀。“胸怀天下、以文化人”的弘道追求是教育家精神的宏大格局。学校紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题不懈探索实践，形成了“弘毅明德、笃学创新”的校训和“自强不息、求真务实、团结奋进、追求卓越”的大学精神，将报国传统与大学文化内化为广大师生的价值基因和精神动力，建设起了一支政治坚定、素质优良、学术精湛、创新能力强的师资队伍，培养了30多万德才兼备、本领过硬、勇于担当的长大学子，毕业生主动到祖国需要的地方建功立业，45%以上扎根西部，65%以上投身重点行业、重要企业和重大工程。学校充分发挥国际交通人才培养优势，打造“国际工程班－中外合作办学机构/项目－留学长大－海外办学”多元立体国际化人才培养模式，持续培养具有家国情怀和国际视野的高水平复合型人才。

(责编：李依环、熊旭)

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