人民网北京11月11日电 （记者孙竞、李依环）11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国学前教育法》。教育部今天举行新闻发布会，对有关情况进行解读。

学前儿童入园，不得组织任何形式的考试或者测试

教育部政策法规司司长张文斌表示，学前教育法凸显儿童中心，规定学前儿童享有生命安全和身心健康、得到尊重和保护照料、依法平等接受学前教育等权利，强调要尊重学前儿童人格尊严，倾听了解学前儿童的意见，鼓励引导学前儿童参与家庭、社会和文化生活。

保障教育权利，规定地方各级人民政府应当采取措施，推动适龄儿童在其父母或者其他监护人的工作或者居住的地区方便就近接受学前教育；学前儿童入园，不得组织任何形式的考试或者测试。普惠性幼儿园应当接收能够适应幼儿园生活的残疾儿童入园。

规范保教活动，强调坚持保育和教育相结合的原则，科学实施保育和教育活动，不得教授小学阶段的课程内容；建立科学合理的一日生活制度，做好卫生保健管理等工作。

幼儿园聘任教师等工作人员应当进行背景查询和健康检查

张文斌指出，学前教育法明确了资质要求，规定幼儿园教师、园长、保育员、卫生保健人员等应当具备规定的条件。一是加强人员配备，要求制定教职工配备标准，幼儿园及其举办者应当按照相关标准配足配齐教师和其他工作人员。

二是严格聘用管理，规定幼儿园聘任教师等工作人员应当报教育行政部门备案并进行背景查询和健康检查；存在可能危害儿童身心安全、不宜从事学前教育工作情形的，不得聘任。

三是强化待遇保障，规定幼儿园及其举办者应当保障教职工的工资福利，要求将公办幼儿园教师工资纳入财政保障范围，明确幼儿园教师在职称评定、岗位聘任等方面享有与中小学教师同等的待遇。

四是加强培养培训，规定政府及有关部门应当制定学前教育师资培养培训规划，开展各种形式的培训。

明确规定设立幼儿园应当具备的条件

张文斌表示，学前教育法明确设置要求，规定设立幼儿园应当具备的条件，要求取得办学许可证后依法进行法人登记；发生变更、终止的，应当提前向教育行政部门报告并向社会公告，妥善安置在园儿童。

加强安全管理，规定县级以上人民政府及其有关部门应当建立健全幼儿园安全风险防控体系，依法保障学前儿童与幼儿园安全。

加强收费管理，要求合理确定公办幼儿园和非营利性民办幼儿园的收费标准，建立定期调整机制，引导合理收费，遏制过高收费。

加强质量评估，要求对执行法律法规情况、保育教育工作等进行督导；完善幼儿园质量评估标准，健全幼儿园质量评估监测体系。

此外，专章规定了各有关主体的法律责任，强化制度刚性。

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