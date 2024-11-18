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世界青年科学家联合会成立

2024年11月18日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：世界青年科学家联合会成立

11月17日，2024世界青年科学家峰会全体大会在浙江温州举行，会上举行了世界青年科学家联合会（以下简称“联合会”）成立仪式。

作为一个国际性、学术性、非营利性社会组织，联合会将通过跨学科和跨地域的协作，推动青年科学家之间开展知识交流和文化互鉴，开拓科学技术在全球议题中的应用潜力，在科技创新促进可持续发展进程中发出青年声音、贡献青年智慧。

联合会的初创会员由高等院校、研究院所、企业联盟等46家单位组成，涵盖来自亚洲、欧洲、美洲、非洲的23个国家，学科领域覆盖物理、化学、医药、地球空间、生态环境等。中国科学技术大学上海研究院执行院长陆朝阳当选联合会理事长，中国科协企业创新服务中心副主任高春波当选副理事长兼秘书长。

下一步，联合会将围绕“举办世界青年科学峰会、各国青年科学家交流互访等活动，搭建世界青年科学家交流与合作平台”“开展科技支撑可持续发展的宣传和科学普及活动”等业务范围展开，吸引和激励全球青年科学家参与，提升跨文化交流能力，推动青年科学家深度参与全球科技治理。（记者王美莹）

(责编：李昉、郝孟佳)

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