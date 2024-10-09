原标题：我科学家解决细胞衰老领域难题

细胞衰老在胚胎发育、损伤再生、癌症和机体衰老等生理病理过程中发挥着重要作用。同样是“年迈”的细胞，却有好有坏，有些在体内作乱，有些默默守护健康。如何精准识别并区分出衰老细胞群体中的“好人”和“坏人”，是困扰细胞衰老领域多年的难题。近日，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究团队通过技术创新，系统探讨了肝脏损伤和修复过程中不同细胞类型衰老细胞的命运轨迹与特定作用，并在肝脏损伤小鼠模型上实现了更加精准的“惩恶扬善”。相关成果近日发表于国际学术期刊《细胞》。

研究人员首先开发出体内衰老细胞的谱系示踪系统，随后建立了针对不同细胞类型衰老细胞的功能研究技术。据此，研究人员在小鼠模型中发现，肝损伤后细胞衰老主要涉及巨噬细胞及内皮细胞，衰老的巨噬细胞在肝脏受损时激增，在损伤后通过分泌炎症因子“捣乱”，促进肝纤维化；衰老的内皮细胞在肝脏受损后虽也显老态，却仍然在修复过程中发挥重要作用，限制损伤和纤维化。

清除衰老的巨噬细胞，可以限制肝纤维化。反之，衰老的内皮细胞被清除后，肝组织向促纤维化环境转变。研究人员还实现了对体内衰老内皮细胞进行重编程，发现这群衰老细胞“焕发新生”后可以显著减轻肝脏纤维化程度。

这一工作为细胞衰老领域和再生医学研究提供了重要研究技术，也为肝脏相关疾病临床治疗提供了新的研究方向和理论依据。（记者颜维琦）

(责编：李昉、郝孟佳)