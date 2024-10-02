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2024年第三期中国校(园)长论坛举办

2024年10月02日23:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月2日电 （记者郝孟佳）近日，2024年第三期中国校（园）长论坛开幕。围绕“以教育家精神引领高素质教师队伍建设”主题，来自全国各地的校长、教师等共300余人参加了会议。

北京师范大学党委常委、副校长孙红培指出，北京师范大学正致力于培养“四有”好老师，服务乡村振兴和教育均衡发展。学校还推出“强师工程”，助力中西部教育，激发教育创新活力，为粤港澳大湾区打造教育创新示范区贡献力量。孙红培表示，期待通过本期论坛，与各界同仁深入探讨教师队伍建设新路径，为新时代基础教育提供有力师资保障，助力中国教育事业蓬勃发展。

在主旨报告环节，中国教育学会第九届理事会常务副会长吕玉刚、北京师范大学附属中学校长王莉萍分别作题为“以教育家精神引领教师队伍建设”“勤学笃行，求实创新——北京师大附中有组织校本教研的实践探索”的报告。

据悉，本次论坛由北京师范大学珠海校区、珠海市教育局联合主办，北京师范大学基础教育发展管理部、北京师范大学教育集团承办。

(责编：李依环、熊旭)

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