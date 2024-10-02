原标题：中新教育丨西南大学加强与英国高校合作 推进联合人才培养

西南大学党委书记张卫国日前应邀率代表团访问英国拉夫堡大学、诺丁汉特伦特大学、萨塞克斯大学等高校，推进联合人才培养、国际科研合作。

在拉夫堡大学莱斯特校区，西南大学和拉夫堡大学举行了“3+1”本硕联合培养协议签署仪式。拉夫堡大学常务副校长瑞秋·汤普森(Rachel Thomson)表示，“3+1”本硕联合培养是双方合作的开始，期望双方强强联合，在师生互访、国际课程开设等方面建立长期稳定的合作关系。双方计划签署校际合作备忘录，扩大合作领域，提升合作层次。

在诺丁汉特伦特大学，该校常务副校长萨拉·斯佩特(Sarah Speight)欢迎代表团来访，双方同意在本硕衔接、师生互访等方面继续合作，并积极推进园艺园林专业中外合作办学项目，进一步巩固和深化两校合作关系。双方还续签了校际合作备忘录。

在萨塞克斯大学，代表团与该校校长萨莎·罗塞内尔(Sasha Roseneil)等进行会谈。张卫国介绍了学校学科特色和专业优势，希望两校通过科教融合，提升人才培养质量，实现优势互补、互利共赢。萨塞克斯大学则表达了强烈合作意愿，期盼以两校合作办学为契机，进一步探索在学生暑期交流、教师互访、联合学术研究等方面的合作。

访英期间，西南大学代表团还与旅英的专家学者举行座谈会并举办“西南大学英国校友会”成立仪式。张卫国介绍了学校发展规划和引才育才举措，邀请旅英专家们以各种形式与学校开展交流合作。（记者 欧阳开宇）

(责编：李昉、孙竞)