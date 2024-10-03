日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2023年全国科技经费投入统计公报》。公报数据显示，2023年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3.3万亿元，达33357.1亿元，比上年增长8.4%，保持稳定增长趋势，增速高于“十四五”时期“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的规划目标。目前我国研究与试验发展经费总量仅次于美国，位居世界第二位。

研究与试验发展经费投入持续加大，为我国加快实现高水平科技自立自强提供有力保障。从投入强度看，2023年我国研究与试验发展经费投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.65%，比上年提高0.09个百分点，提升幅度快于“十三五”以来0.02个百分点的年均水平，延续较快提升态势。我国研究与试验发展经费投入强度在世界上位列第12位。

基础研究投入较快增长，占比延续上升势头。2023年我国基础研究、应用研究和试验发展经费分别为2259.1亿元、3661.5亿元和27436.5亿元，分别比上年增长11.6%、5.1%和8.5%。其中，基础研究经费延续两位数以上较快增长势头，增速比研究与试验发展经费增速快3.2个百分点；基础研究占研究与试验发展经费比重达6.77%，创历史最好水平。高等学校和政府属研究机构是我国开展基础研究活动的主力军，2023年对基础研究经费增长的贡献率分别达60.2%和31.6%。

“总的来看，各地区各部门深入实施创新驱动发展战略，坚持以科技创新引领产业创新，2023年全社会研究与试验发展经费保持稳定增长，主要结构指标持续向好。”国家统计局社科文司统计师张启龙说，要进一步拓宽研究与试验发展经费投入渠道，持续加大财政经费支持力度，大力发展科技金融，聚焦关键技术和重点领域加大投入，构建多元化投入新格局。（记者董蓓）

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