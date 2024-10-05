原标题：开创教师教育高质量发展新格局

在9月9日至10日召开的全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话，站在党和国家事业发展全局的战略高度，对教育强国建设根本方向、核心要义和丰富内涵进行了深刻阐释，在马克思主义教育理论中国化时代化进程中具有重大理论意义和实践意义。对师范类高校来说，必须不断明确自身在社会主义现代化教育强国建设征程上的时代使命与发展定位，积极作为，勇于担当，不断创新教师教育，教好教人之人、育好育才之才，开创一流教师教育高质量发展的新格局。

牢牢把握教育的政治属性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人

习近平总书记指出：“古今中外,每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的,世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。”这是对教育政治属性的重大判断。教育作为上层建筑的重要组成部分，由一定的社会生产关系和社会制度决定并反映一定的社会生产关系和社会制度，承担着培养社会发展、知识积累、文化传承、国家存续、制度运行所要求的人这一重大任务。中国特色社会主义教育是中国共产党领导的教育，是在社会主义制度基础上不断发展的教育，这决定了中国特色社会主义教育鲜明的政治属性，决定了中国特色社会主义教育要为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。因此，加快建设高质量中国特色教师教育体系，必须牢牢把握中国特色社会主义教育的政治属性，在坚定不移走中国特色社会主义教育道路的过程中不断开创一流教师教育新格局。

人才培养，关键在教师。教师教育作为我国高等教育的重要组成部分，承担着培养未来卓越教师和教育家的使命任务，在教育强国建设的总体格局中发挥着重要作用。因此，要汇聚多学科力量，把中国特有的教育家精神贯穿于学生培养方案、培养目标、评价机制、思政课堂、课程思政、实习实践、毕业教育之中，不断强化其首要地位；要把教育家精神作为师范生教师职业的鲜亮底色熔铸在师范生培养的全过程各环节，发挥其对师范生培养的重要引领作用，使师范生成为教育家精神的坚定践行者。

牢牢把握教育的人民属性，不断以教育之力厚植人民幸福之本

习近平总书记指出：“要坚持以人民为中心，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性，让教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。”坚持以人民为中心是中国共产党的根本执政理念，也是中国特色社会主义教育强国建设的根本立场，这客观上决定了中国特色社会主义教育鲜明的人民性，也决定了社会主义现代化教育强国建设必须首先满足广大人民群众对于教育的期盼和诉求，不断以教育之力厚植人民幸福之本。

建设教育强国和人民满意的教育，基点在基础教育。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。教育领域不平衡不充分的发展，也成为当前和今后教育改革需要攻克的难点重点。特别是在基础教育领域，不同区域之间的教育发展还存在差异，不同教育层次的发展水平还存在差别，不同群体的受教育程度还存在差距。因此，必须着力推动义务教育均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差异，并在此基础上整体推进基础教育高质量发展。在此过程中，教师教育对于国家教育发展格局的战略重要性进一步凸显。受经济社会发展水平影响，发展不平衡不充分的问题在西部地区的基础教育领域尤为明显。开创新时代教师教育的发展新格局，重点在西部、难点也在西部。因此，西部师范大学应更加自觉地承担起社会主义教育强国建设使命，加快培养创新型卓越教师。作为党和国家布局在西部地区的教育部直属师范大学，陕西师范大学从承担国家公费师范生培养工作以来，90％的公费师范毕业生到中西部中小学就业，71%到西部地区就业，到县级及以下地区就业比例约30%，对推进西部基础教育发展作出了重要贡献。

牢牢把握教育的战略属性，不断增强教育服务国家和社会重大战略需求的能力

习近平总书记指出：“纵观人类历史，教育兴则国家兴，教育强则国家强。”建设教育强国已成为实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑。教育的战略属性不仅与政治属性、人民属性高度统一，也是教育政治属性、人民属性在经济社会发展中必然的实践要求和表现。因此，必须从强国建设和民族复兴的总体大势和大局上把握加快建设高质量中国特色教师教育体系，开创一流教师教育发展新格局，增强教育服务国家和社会重大战略需求的能力。

在新时代新征程上，着眼高水平科技自立自强，无论是科教兴国战略的实施、人才强国战略的推进、创新驱动发展战略的深入，还是人才培养过程中的知识传递、培根铸魂、技能养成等方方面面，都需要一批又一批优秀教师去实现。因此，师范大学一方面要聚焦立德树人的人才培养要求，从根本上做好培养提升卓越教师和未来教育家这一教育强国建设的基础性工作；另一方面要聚焦党和国家战略需求，强化教师教育的社会服务功能，以更加主动的状态、更加宏阔的视野、更加切实的举措推进教育强国建设。陕西师范大学将继续坚持根基在西部、亮点在边疆边境、影响在全国、视野在“一带一路”和国际的工作格局，牵头成立西部教师教育发展联盟、持续开展对接服务西部基础教育“百校行”调研、深入实施边境国门学校“红烛苗圃”实践育人项目、不断推进“一带一路”教师教育联盟建设，努力推动西部教师教育体系不断发展完善。

（作者：李晓兵 游旭群，分别系陕西师范大学党委书记、校长，均系教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：李昉、李依环)