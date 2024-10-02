人民网北京10月2日电 （记者郝孟佳）作为“大戏看北京”2024展演季展演剧目，中国音乐学院庆祝建校60周年的系列演出之《中国经典民族歌剧荟萃》（校庆版）近日在中央歌剧院上演。

演出展示了《白毛女》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》《党的女儿》等五部经典民族歌剧的精华片段，雷佳、吴碧霞、王庆爽、王莉等著名歌唱家组成豪华阵容，与中国音乐学院学生同台，共同再现中国歌剧发展的历史长卷。