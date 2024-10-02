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重庆医科大学西迁“30后”教授为新生上“开学第一课”

2024年10月02日08:55 | 来源：中国新闻网
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原标题：中新教育丨重庆医科大学西迁“30后”教授为新生上“开学第一课”

　　30日，重庆医科大学举行2024级新生开学典礼，西迁“30后”教授陈宏础为来自五湖四海的新生带来“开学第一课”。

图为陈宏础教授为新生带来“开学第一课”。中新网记者 周毅 摄

图为陈宏础教授为新生带来“开学第一课”。中新网记者 周毅 摄

　　记者获悉，重庆医科大学2024级新生包含本科生、硕士研究生、博士研究生和留学生，这批共7000余名新生将在重庆医科大学开启一段精彩旅程。

　　当天，91岁高龄的西迁“30后”教授陈宏础分享了西迁故事。他回顾了1956年，原上海第一医学院400余名专家人才溯江而上，西迁重庆，创建重庆医学院(重庆医科大学前身)，为西部医疗卫生事业艰苦创业的奋斗历程。并寄语这批新生：要继承和弘扬“西迁精神”，践行严谨、求实、勤奋、进取的校训，终身学习、不断进取，强化医学生责任担当，提升为人民服务能力，做一名合格的“重医人”。

　　开学典礼上，重庆医科大学校长黄爱龙以《扬帆医路远航、挺膺时代担当》为题向新生提出三点希望。一是希望同学们坚定“君子不器”的追求，做一个“好学而不唯学”的人。二是希望同学们坚守“立己达人”的信念，做一个“心中有他人”的人。三是希望同学们树立“医学报国”的理想，做一个“志于创新”的人。

　　黄爱龙表示，医学是一门“既治愈个体又服务人群”的学问，具有强烈的利他性，要成为一名关怀苍生的大医生，前提是心中要有他人。希望同学们永远怀着对他人苦难的悲悯和同情，去治愈、去帮助、去安慰。在医学求索中靠近光、在医疗实践中追随光、在服务群体健康中成为“黎明的那道光”。（记者 周毅）

(责编：李昉、孙竞)

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