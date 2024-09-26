人民网北京9月26日电 （李依环）日前，首届区域教育生态建设与创新人才培养交流会在北京举办。来自北京、上海、山东、山西、浙江等地的教育管理部门负责人、专家学者、一线教师等现场参加交流研讨。

“教育生态建设关乎孩子成长、家庭幸福。”欧美同学会党组副书记、副会长刘利民表示，希望广大教育同仁坚持社会主义核心价值观，借鉴中华优秀传统文化倡导的教育理念，科学谋划，携手共创一个和谐共生、健康向上、充满活力的现代化教育生态系统。

中国教育学会副会长、秘书长杨银付阐述了构建优质教育生态对于教育强国之基的意义。他倡导树立科学的教育评价体系，推进公平优质的基础教育体系建设，促进学校、家庭与社会共育英才。期待各方携手并进，为孩子们营造更好的教育环境，促进青少年的全面发展和健康成长。

主旨报告环节，中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、中央党校原副校长李君如以《区域教育生态建设》为题进行深入分享。他阐释了教育的本质与目的，强调生态建设对于创新人才培养的重要性，呼吁要进一步优化教育环境，努力办好人民满意的教育，为新质生产力发展提供多方面的资源和人才。

对于推进区域教育高质量发展的核心路径，中国教育科学研究院副院长、研究员陈如平表示，要坚定不移地贯彻教育强国理念，根据人口变动调整公共服务体系，深化教育综合改革布局，打造高素质教师队伍建设，推动教育数字化转型，坚持和运用系统观念，总结推广成功经验，持续推动教育高质量发展。

会上，中国国家创新与发展战略研究会教育发展与评价研究院、浙江省衢州市教育局等教育主管部门，以及19所中小学发起成立“区域基础教育生态发展共同体”，旨在通过整合多方资源，深化基础教育课堂教学改革，提升教师职业成就感，让学生实现全面发展和健康快乐成长。

据悉，本次大会设置了主旨演讲、圆桌论坛、案例分享、学校参访等多种形式。中国教育科学研究院教育体制机制改革研究所所长王烽、中国教育科学研究院区域教育研究所所长安雪慧、北京市朝阳区委教育工委原副书记督导室主任王世元、中国国家创新与发展战略研究会教育发展与评价研究院执行院长王一虹等专家、学者围绕主题进行了系统分享。

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