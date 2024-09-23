座谈会现场。中国教育学会供图

人民网北京9月23日电 （记者李依环）“学习贯彻全国教育大会精神，是一项重要而紧迫的任务，也是一项长期性工作。学会全体同志要全面深刻领会全国教育大会精神，深刻认识大会召开的重大意义，深刻认识教育强国的科学内涵，深刻认识加快建设教育强国必须处理好的‘五大关系’，深刻认识加快建设教育强国的重大任务。”日前，中国教育学会召开的学习贯彻全国教育大会精神座谈会上，中国教育学会会长朱之文谈到。

朱之文指出，中国教育学会要充分发挥学术优势、专家优势，在深入学习、宣传阐释、深入研究、服务贡献上作出表率，主动对标对表，自觉用大会精神指导正在推进的教育研究和实践，为我国基础教育高质量发展和教育强国建设作出新的更大贡献。

中国教育学会副会长、秘书长杨银付分析了我国教育的政治属性、人民属性、战略属性的丰富内涵，介绍了教育强国应当具有的强大思政引领力、人才竞争力、科技支撑力，民生保障力、社会协同力、国际影响力等“六大特质”特征要求，阐释了教育强国建设要正确处理好的重大关系与着力完成的战略任务。他表示，学会秘书处将充分发挥党建引领作用，迅速兴起学习宣传贯彻全国教育大会精神热潮，推动重点工作落实，积极助力教育强国建设。

记者了解到，本次座谈会以线下线上相结合方式召开，在北京设主会场，在各省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团和计划单列市共设立34个分会场。会上，中国教育学会副会长、山东大学党委书记任友群，中国教育学会副会长、河南省委教育工委副书记、河南省教育厅党组书记、厅长、河南省教育学会会长毛杰，北京市人大教科文卫委员会分党组书记、副主任，北京市人大常委会教科文卫办公室主任孟繁华等8位与会代表，分别结合教育工作和各自工作实际，畅谈学习贯彻落实全国教育大会精神的思想认识、工作思路和落实举措。

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