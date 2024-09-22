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网上网下大思政课激励青年书写青春华章

2024年09月22日04:03 | 来源：新华网
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新华社天津9月22日电（记者白佳丽、尹思源）为落实立德树人根本任务，不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、国家体育总局、天津市委网信委联合主办的2024“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动，9月21日晚在南开大学举行。

本次活动紧扣青春和爱国主题，邀请青年榜样、名师大家与广大青少年网民同上一堂别开生面的网上网下大思政课。活动开篇，南开大学校长陈雨露和老校长张伯苓的数字形象开展跨时空对话，带领全场重问重答“爱国三问”，张伯苓嫡孙张元龙动情讲述张伯苓一家的爱国故事，生动诠释以爱国为魂的南开精神。

活动中，“两弹一星”元勋郭永怀以身报国的故事，激励当代青年传承红色基因，汲取奋进力量。全国教书育人楷模、南开大学教授逄锦聚结合自己的从教经历，为广大学生现场讲授思政课。

此外，巴黎奥运会冠军潘展乐、陈梦、刘焕华、李雯雯、丁欣怡、吴愉和巴黎残奥会冠军谭玉娇、蒋裕燕现场讲述比赛和成长经历，生动诠释顽强拼搏、自强不息、超越自我的精神。

活动现场气氛热烈、掌声如潮，全场师生和嘉宾与南开大学合唱团一道唱响《歌唱祖国》，广大师生表示，要把小我融入大我，在广袤大地上书写新时代的精彩华章。

活动现场启动了2024“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动。

南开大学党委书记杨庆山表示，南开大学历来重视学生全面发展，近年来持续推进思政课改革创新。新时代新征程，南开大学将积极探索网络思政育人新模式，引导青年学生将小我融入大我，立志为中华之崛起而读书，在祖国大地上奋力书写绚烂无悔的青春华章。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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