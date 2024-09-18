原标题：“为乡村孩子教育尽力是我一生的追求”

“我就是从农村出来的，我深知农村孩子读书需要更努力，为乡村孩子教育尽力是我一生的追求。”这是内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区第二中学副校长、教师贺来虎常说的话。

近日，中宣部、教育部共同组织开展2024年度全国教书育人楷模宣传活动，推选出12位2024年度全国教书育人楷模，贺来虎名列其中。扎根农村教育33年的贺来虎，用自己的行动为农村孩子铺就健康成长道路，用平凡的教育故事书写着农村教育者的不平凡。

临河区第二中学位于阴山山脉二狼山脚下，是临河区唯一一所农村区直中学。1991年，贺来虎毕业分配到这里工作，一干就是33年。

2019年9月10日，贺来虎被人力资源和社会保障部、教育部授予“全国模范教师”称号，并作为内蒙古自治区代表赴北京参加颁奖典礼。由于工作勤奋，成绩显著，他先后被学校任命为年级组长、教研组长、学校招生主任及教导主任，2020年9月，被破格提拔为副校长。

贺来虎特别重视家校共育，经常通过家长会、家访或线上推送家庭教育资料等形式加强与家长的交流沟通，引导家长为孩子营造良好的成长环境。

为深入了解孩子们的个性特点、更好地因材施教，贺来虎不辞辛劳，利用课余时间了解班上每个孩子的状况，努力发现和培养孩子们的兴趣特长，挖掘他们的潜力。“孩子是独立的个体，他们有独立的思想、主见，老师要善于与孩子做朋友，这样讲的道理他们才能更好地理解和接受。”贺来虎说。

在生活上，贺来虎把学生当成自己的孩子，给予无微不至的关怀关爱。学校大部分孩子是寄宿的，学生病了，他带着就医买药、端汤送饭；有的学生家庭生活困难，面临失学的困境，他就大力相助。

“没有贺老师就没有我的今天，我也要像贺老师一样去帮助社会上那些需要帮助的人。”提起求学经历，郝美丽言语中充满了对贺来虎的感激。1997级学生郝美丽学习优秀，但家境贫寒，几度面临失学，贺来虎了解情况后帮助她解决了学费和生活费。初中毕业后，贺来虎又多方辗转，联系到爱心企业，资助她高中学费和生活费。如今，郝美丽已经大学毕业并在一家企业担任业务部经理。韩梅梅、王晓凤等学生也像郝美丽一样，在贺来虎的资助和帮助下才没有失学。

受农村教育条件影响，部分孩子跟不上学习进度，贺来虎就尝试采用小组学习的方式，后来又陆续尝试题组教学法、学案导学法等，最终形成了自己的一套数学学科教学方法。

贺来虎每天制作导学案，并在课下辅导学生自学下节课的内容，做好导学案上“学一学”“讲一讲”部分的内容。第二天上课时，学生将导学案上这两部分的知识分组书写到黑板上，给所有同学展示讲解，其他小组同学进行质疑，并根据学习情况完成“练一练”部分的内容，贺来虎再根据学生的讲练情况查漏补缺。课下，他要求学生整理导学案，通过完成“做一做”部分的内容对知识进行巩固。此外，贺来虎还让优等生和后进生结成对子，一对一帮扶，解决他们在学习中遇到的困难。

为了改进教育教学方法，贺来虎一有空就向老教师请教，探讨教学和带班经验。只要学校组织听课活动，他都积极参加，详细记录，认真评课。他还时常找一些教学参考资料，一旦发现有新意的教学理论，就及时记录下来，再结合自己的教学实践研究、探讨。正因如此，他的教学经验越来越丰富，教学效果越来越显著。功夫不负有心人，从1991年参加工作起，他所任教班级的数学成绩一直居同年级之首，他所带班级的总体成绩也一直领先。

“从事乡村教育33年，我无怨无悔，有的是满腔的热情，我会继续用爱心和耐心，陪伴孩子们成长。”贺来虎说。

（记者 高平 王潇）

(责编：李昉、郝孟佳)