人民网北京9月20日电 （记者郝孟佳）作为北京大学“无域·北大中华文脉传承计划”的重要活动之一，电影《只此青绿》19日在北京大学举办全球首映礼活动。北大学子、专家学者、电影主创齐聚一堂，体验了一场沉浸式“飞入《千里江山图》”的视觉盛宴。

据了解，电影《只此青绿》改编自同名舞蹈诗剧，它以更自由的视角、更绚丽的光影、更丰富的想象力，在大银幕上带观众赏析宋风雅韵和壮哉美哉的《千里江山图》。影片带观众走进北宋天才少年希孟的传奇一生，见证他以青春为笔，绘制出传世画卷《千里江山图》的历程。

电影以画中主色调“青绿”为视觉线索，探究画作形成所需的篆刻技艺以及绢、颜料、笔、墨等材料和工具的制作工艺。在影片拍摄过程中，多位非遗文化代表性传承人在现场实时讲解、教学，力求将流传千年的中国传统文化技艺原汁原味呈现在大银幕上。

电影《只此青绿》的总监制、总制片人傅若清表示，该影片是为中华优秀传统文化而作的，希望可以借这部电影传承和守护中华文化，向全世界传颂中华文化。

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