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点亮科技之光 探索科学之美

——2024年全国科普日活动精彩纷呈

刘 峣 吴沂萱
2024年09月19日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　观众在“科技中轴——北京中轴线上的科技”展上参观。
　　杜建坡摄（人民视觉）

　　小朋友在燕山大学理学院内体验趣味科普设施。
　　曹建雄摄（人民图片）

　　在空间站模型中体验航天员生活，在互动展览中了解中轴线上的科技元素，在科学家博物馆里感悟科学家精神……近日，以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的2024年全国科普日活动在全国各地拉开帷幕。

　　科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。科普日活动期间，一系列精彩丰富的活动激发着公众崇尚科学、探索未知的兴趣。

　　

　　近距离体验科技成果

　　走进位于北京的国家科技传播中心，全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）、月球科研站、“天问一号”、夸父高动态机器人等科技成果，集中展示了新兴科技为新质生产力发展带来的突破性成就。

　　作为国家重大科技基础设施，被称为“人造太阳”的EAST由中国自主设计、自主建造。这一核聚变实验装置曾多次创造等离子体运行的世界纪录，持续追寻着人类的“终极能源梦”。展览中，观众可以点击屏幕上的按钮，了解EAST模型上对应零件的功能。

　　带上虚拟现实（VR）眼镜，仿佛坐上了一台走近南水北调工程的时空穿梭机——穿越神秘的穿黄隧洞、俯瞰雄伟的惠南庄泵站……观众可以沉浸式地感受这项宏伟工程的震撼与壮丽。

　　国家科技传播中心不仅展出了大科学装置，还展示了纳米时栅位移传感器、神农智影农业数字人、“嫦娥六号”玄武岩国旗等多项前沿科技成果。小朋友们还能进入接近1∶1还原的天和核心舱模型，体验航天员抓取物品、模拟行走等操作，第一视角感受航天员的工作与生活。

　　在中国科学家博物馆，“共和国脊梁——中国科学家博物馆馆藏精品展”在科普日活动期间吸引了许多参观者。这是博物馆自今年5月正式开放以来，迎来的首个科普日活动。

　　今年是大庆油田发现65周年、“工业学大庆”号召提出60周年、中国第一颗原子弹爆炸成功60周年。博物馆通过展出科学家的书信、手稿、科学仪器、著作、音视频和相关文献资料，生动再现了几代科学家胸怀祖国、服务人民的崇高精神。

　　感受中轴线科技价值

　　今年7月，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”成功申遗。北京中轴线上有哪些科技元素？在北京科学中心举行的第十四届北京科学嘉年华活动上，“科技中轴——中轴线上的科技”展览让人们一探究竟。

　　在“钟楼传声”展区，一个小型的钟楼模型再现了古代钟鼓楼报时的景象。参观者还可以上手操作，体验声音在不同空间结构中的奇妙变化。

　　在“雨燕永定”了解雨燕每年从北京迁徙到南非的漫长旅途；在“万宁海通”观察万宁石拱桥模型，品味古代建筑的精湛工艺和独特韵味；在“彩画端美”观看彩色涂料的制作过程，感受流光溢彩的古建筑背后的匠心；在“皇穹光至”观察古建筑巧妙借助不同季节日照角度制造的别样景致……一场科技与文化的盛宴，展现了北京中轴线传承与发展的历程。

　　北京科学中心策展开发部副部长宋男迪说，希望通过此次展览，让更多人了解北京中轴线背后的科技元素，感受中轴线的科技价值，让中轴线在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

　　全国科普日期间，北京科学中心共开设了6个户外科普体验区，除了科技成果普及体验篷区，还有应急科普展、现代气象科普展等，通过实物展示、图文科普，模拟体验、专业讲解、体验活动等形式，向公众展示前沿科技成果，普及科学知识。

　　中秋节假期前后，科普展区人头攒动。许多小观众近距离观看战斗机与民航机航模型；在欣赏钢琴演奏美妙旋律的同时，观察磁性液体的悬浮跳动；通过简单易懂的说明，了解各种各样标示牌的含义；在应急展区学习心肺复苏术、急救装备的运用等。

　　公民科学素质持续提升

　　今年的全国科普日活动重点围绕高阶前沿科普、践行科普为民、开展科学教育等内容，广泛开展系列活动。主要活动包括“千馆展览探未来”“万场报告话前沿”“千万IP创科普”3项重点活动，学会科普联合行动、科普阵地联合行动、高校科普联合行动、企业科普联合行动等8个联合行动以及各部门各地区各单位打造的系列主场活动。

　　据不完全统计，截至目前，各地已开展和即将开展的展览、报告等活动达10余万场。今年全国科普日恰逢中秋假期，不少场馆、公园精心打造了科技点亮中秋月、“科学之夜”、观星等特色活动。

　　科学素质是国民素质的重要组成部分，也是社会文明进步的基础。中国科协发布的第十三次中国公民科学素质抽样调查结果显示，2023年我国公民具备科学素质的比例达到14.14%，比2022年的12.93%提高了1.21个百分点，呈现提速增长趋势。

　　多项数据显示，中国公民科学素质水平不平衡情况明显缓解——东、中、西部地区公民科学素质水平差距首次缩小；女性科学素质持续快速提升；农村居民科学素质增速高于城镇。

　　有研究表明，当一个国家公民科学素质水平超过10%时，就意味着具有跨入创新型国家行列的人力资源基础。公民科学素质整体水平的提高，为中国加快实现高水平科技自立自强夯实了人力资源基础。

(责编：郝孟佳、李昉)

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