本报记者 黄敬惟

今年是国家图书馆建馆115周年。值此之际，国家图书馆发布古籍免费资源，举办中华典籍大展、开展系列公益演出，推出特色到馆活动等多项惠民服务举措及活动。

在“亘古巨制 煌煌文脉——中华优秀传统文化典籍展”现场，国家图书馆藏宋淳熙七年（1180）池阳郡斋刻本《山海经》、熹平石经《尚书·尧典》残石，宋嘉定十年（1217）当涂郡斋刻嘉熙四年（1240）淳祐八年（1248）十二年（1252）递修本《四书章句集注》、宋绍兴二年至三年（1132-1133）两浙东路茶盐司公使库刻本《资治通鉴》，山东博物馆藏“工典”卜骨等珍贵文物与观众见面。

据介绍，此次展览系国家图书馆特别策划，共展出珍贵展品55种77件册。国家图书馆联合国内8家图书馆、博物馆，粹选传世善本与出土文献，包括甲骨、简牍、石刻、善本等多种类型，植根中华文脉，聚焦典籍深刻内涵，为公众集中展示“中华古籍保护计划”“中华传统文化百部经典”等重大文化工程项目成果。展厅内还设置了多种形式的多媒体互动展项，增加观众的沉浸感和体验感。

此次展出的6个数据库体现了古籍研究成果。展览通过直观的图形、动画或者知识图谱等形式，对古籍研究成果进行呈现，以增加观众对古籍的兴趣和理解。

在国家图书馆（国家古籍保护中心）组织召开第九次古籍数字资源联合发布会上，12家古籍收藏单位携手向专业学者和社会公众继续开放一批古籍数字资源。本次发布由国家图书馆、山东大学图书馆、云南省少数民族古籍整理出版规划办公室、南京图书馆、云南省图书馆、海南省图书馆、成都市图书馆、德州市图书馆、重庆市北碚图书馆、济宁市图书馆、泸州市图书馆、温州市图书馆等12家单位联合开展，新增发布古籍资源7085部（件）。

据悉，本次资源发布之后，全国通过“中华古籍资源库”等数据库平台累计发布古籍及特藏文献影像资源已达13.9万部（件）。其中由国家图书馆建设的“中华古籍资源库”里的专题资源库达26个，发布古籍影像资源超10.5万部（件），44家联合发布文献存藏单位发布古籍资源超3.4万部（件）。

在国家图书馆上线发布的“近现代名家手稿数据库”中，读者可以通过访问国家图书馆官方网站免费使用相关资源。国家图书馆于1954年创设名家手稿文库，征集入藏近现代政治家、思想家、科学家、文学家等各界名家手稿，保存重要文化史料。在征得捐赠人同意的前提下，国家图书馆将陆续发布部分馆藏名家手稿影像数据，供广大读者在线阅览与研究参考。

此外，“我们的故事，中国的记忆——国家图书馆中国记忆项目中心成立十周年工作回顾展”也在国家图书馆总馆北区二层开幕，系统呈现并总结国家图书馆中国记忆项目中心十年来的重要事件与成果。同时，国家图书馆还启用了总馆南区南楼门，并增加读者中文图书外借册数，进一步为广大读者提供便利。馆庆期间，国家图书馆少年儿童馆、国图艺术中心·音乐厅也举办了多项丰富多彩的活动。

(责编：郝孟佳、李昉)