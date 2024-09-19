原标题：【光明论坛】坚持以美育人 培养堪当重任的时代新人

美育是提升社会文明程度的重要力量，有助于激发社会创造活力，提升国家文化软实力。在近日召开的全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话强调，“建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，为我们加强美育工作、建设教育强国指明了前进方向，提供了根本遵循。

作为德、智、体、美、劳五育的重要组成内容，美育与其他四育相互渗透、协同育人。美育与德育相融合，能够陶冶人的情操，使人向善；美育与智育相融合，可以提升人在智力创新中对美的追求；美育与体育相融合，能够激发人们参与运动的兴趣和热情；美育与劳动教育相融合，可以愉悦生活。加强美育与德育、智育、体育、劳动教育的融合，已成为广泛共识。早在两千多年前，孔子就提出，教育“兴于《诗》，立于礼，成于乐”，其中就包含着对美育的重视。近代以来，我们对美育意义的探讨从未停止。新中国成立后，美育被纳入国家教育体系中，随着《中华人民共和国义务教育法》《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等一系列文件的出台，美育的育人价值日益得到重视和彰显。

美育是党的教育方针的重要内容，是落实立德树人根本任务的重要途径。具体来说，美育具有以下几大基本功能。其一，美育具有浸润的育人作用。通过加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，挖掘和运用各学科蕴含的品德美、社会美、科学美、健康美、勤劳美、自然美等丰富美育资源，能够润物细无声地丰富学生的精神文化生活，健全学生的人格。其二，加强美育有利于厚植心怀天下的家国情怀。学校美育要把培育和践行社会主义核心价值观融入美育的全过程，坚持社会主义办学方向，坚持和运用系统观念。其三，美育是满足人民美好生活需要的重要手段。人们在追求物质生活的满足之外，期盼获得更好的教育、更优美的环境和更丰富的精神文化生活。在实现人民对美好生活的向往这一奋斗目标中，美育的作用不可或缺。其四，美育具有普遍性。优秀的艺术作品往往能够直击人们的心灵，其作为世界语言可以成为促进不同国家、民族和文化间相互理解、交流交融的纽带。

习近平总书记在清华大学考察时指出：“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设中，增强城乡审美韵味、文化品位，把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求。”人们对美的追求无处不在、无时不有。实现好、发展好人们对美的追求，助力提升人们发现美、感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，是坚持以人民为中心的发展理念的具体体现。新时代的美育是一项长期任务和系统工程，应以浸润作为美育工作的目标和路径，将美育融入社会实践活动中，弘扬中华美育精神，在潜移默化中彰显育人实效。在具体实践中弘扬美育精神，须重视美的人民性与劳动性，以“劳动创造美”促进人人共享美，进而促进人的全面发展。要抓住学校美育主渠道，通过全面实施学校美育浸润行动，提升在校学生美育素养；同时全面普及社会美育，用好艺术实践活动教育大舞台，精心打造品牌项目，提升全社会对美育的重视，为美育提供丰富滋养与不竭动力。

做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。美育是促进美的欣赏、美的感知和美的创造的过程，既是审美教育、情操教育，也是心灵教育。新时代新征程，做好新时代美育，应重视美育与科技创新的融合，着力培育青年群体的丰富想象力和创新创造意识。从某种意义上讲，创新就是一种对美的追求，而美育在激发创造欲望的同时也有助于培养创造意识，不断开发主体的创新潜能。培养对美的欣赏、感知和创造能力，助力创新驱动，是新时代美育工作应有的价值遵循。不断深化对中华美学民族性和时代性特质的挖掘和阐发，坚定文化自信，我们才能激励青年一代的文化创造，让他们在未来更好担负起新时代新的文化使命。

（作者：岳永杰，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中央民族大学藏学研究院教授）

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