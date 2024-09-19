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王小谟：用一生为祖国打造“千里眼”

2024年09月19日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：用一生为祖国打造“千里眼”

主持研制中国第一部三坐标雷达等多部世界先进的雷达，引领中国预警机事业实现跨越式、系列化发展……他坚信“中国人一定能行”，终其一生为祖国国防事业打造“千里眼”。

他是我国著名雷达专家、预警机事业的开拓者和奠基人、中国工程院院士王小谟。2023年3月6日，王小谟溘然长逝，享年84岁。

新中国成立75周年前夕，王小谟被追授“人民科学家”国家荣誉称号。

“要为国家站岗放哨”

王小谟说，雷达事业的重大意义，就是要为国家站岗放哨。

1961年，从北京工业学院（今北京理工大学）无线电专业毕业的王小谟，被分配到国防部第十研究院第14研究所（今中国电科14所），从事雷达研究。

雷达被称为国防“千里眼”。上世纪60年代起，三坐标雷达成为当时国际雷达研究的前沿领域。此前，14所已在苏联专家帮助下开始三坐标雷达的研制。1960年，随着中苏关系破裂，苏联撤走专家，只留下一摞资料。

当时，我国电子工业水平整体不高，迫切需要研制出自己的雷达装备部队。面对严峻的形势，王小谟暗下决心：“一定要做出世界一流的雷达，为国争光！”

一番苦心研究后，王小谟创造性地提出了在当时世界领先的脉内扫频方法，为日后的雷达研制打下基础。一年后，英国才提出同样的技术方案。

1969年，响应国家“三线”建设号召，王小谟与同事们投身贵州黔南大山，创建电子工业部第38研究所（今中国电科38所），开启了筚路蓝缕的创业岁月——

住在四面透风的油毡茅棚里，交通不便、食物匮乏……而就在这样艰苦的条件下，1972年，王小谟被任命为总设计师，主持研制首部国产三坐标雷达。

经过十余年的大胆创新、潜心研制，历经无数次试验失败的至暗时刻，1984年，我国第一部集成化、数字化、自动化的三坐标雷达在贵州山沟中成功问世！

此后，我国三坐标雷达一举达到国际先进水平，实现我国防空雷达从单一警戒功能向精确指挥引导功能的重大跃升。三坐标雷达家族由此成为我国国土防空网的主干力量。

打造中国自己的“争气机”

预警机被称为“空中帅府”，战争中拥有了预警机，就如同“深夜用肉眼看见20公里外有人划了根火柴”。上世纪90年代时，预警机已成为战争中不可或缺的一员。

1992年2月，王小谟调任中国电子工业总公司军工局局长，开启我国预警机装备的论证与研制。当时，两种观点相持不下：一部分人认为需求紧迫，“造不如买”；王小谟等人则主张自主研制。

“从国外买省时省力，但一旦战争爆发，国外只要卡住几个配件，我们买回来的预警机就用不了！”王小谟据理力争。

最终，国家决定“两条腿走路”：一边引进国外产品以应急需，一边与外方合作研制国产预警机。

作为中方技术总负责人，王小谟深知“核心技术是买不来的”，坚决主张并部署安排国内同步研制。其间，他在国际上首创了背负式、大圆盘、三面有源相控阵雷达的新型预警机方案。

2000年，外方迫于压力终止了与中国的合作，王小谟力主自主研制预警机，并主动请缨主持研制。

“一定要争口气！”夏天40多摄氏度的高温，冬天零下30多摄氏度的严寒，90分贝以上的噪声，都没有让王小谟退缩。他在条件简陋的试验场每天工作十几个小时，只为早日实现心中蓝图。

历尽艰难成伟业。多年攻关，研制团队突破了100余项关键技术，累计获得重大专利近30项，国产预警机创造了世界预警机发展史上的9个第一，成为世界上看得最远、功能最多、系统集成最复杂的机载信息化武器装备之一。

2009年国庆60周年阅兵式上，中国预警机第一次在世界面前公开亮相，引领机群飞过天安门广场。观礼台上，70岁的王小谟流泪了。

“把中国的预警机做到最好”

这些场景，很多老同事历历在目：在预警机工程的关键时刻，王小谟顶住遭遇车祸和癌症的双重打击，坚持在病房交流工作；临终前，他刚刚化疗结束，就直奔会场阐述预警机总体关键技术……

可王小谟只说：成长、奉献于这个时代，我感到非常幸运。

2013年，王小谟荣获国家最高科学技术奖。面对聚光灯，他不愿多谈自己的成就，却拿出500万元奖金中的450万元，又多方筹集2000万元，设立了雷达创新奖励基金，用于奖励在雷达和预警探测技术领域作出贡献的年轻人。

这是甘为人梯的拳拳之心——

为了使年轻人得到锻炼，他经常组织专题讨论，听取大家的意见；他把重要的方案设计交给年轻人，同时又给予具体指导；他牵头编写的《雷达技术丛书》，影响了几代雷达人的成长。

在他的言传身教下，一批年轻人陆续成长为独当一面的领军人才，为我国预警机事业积蓄了发展后劲。

这是殚精竭虑的赤子深情——

直至耄耋之年，王小谟仍坚持上班，与年轻人一起讨论技术问题。2022年，他领衔成立空基技术实验室，谋划推动预警机事业转型升级。

“中国梦，往大了说是国家强盛、民族复兴，在我这里，就是要把中国的预警机做到最好，做到卓越。”他说。

王小谟离开了，他开辟的道路，后辈们还将坚定地走下去。

（记者温竞华）

(责编：李昉、郝孟佳)

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