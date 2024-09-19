原标题：我国海拔最高人工影响天气观测平台建成

记者从中国科学院大气物理研究所获悉，我国目前海拔最高的人工影响天气观测平台——中昆仑山顶人工影响天气云水资源综合观测系统平台日前已完成验收，正式投入使用。

据介绍，平台建于新疆和田地区民丰县南部黑石北湖附近的海拔5287.71米的高地上，由新疆气象局新疆空中云水资源开发利用创新研究院联合中国气象局、中国科学院大气物理研究所以及和田地区行署等科研机构和部门共同建设。

平台的建设旨在探索和利用珍贵云水资源，它整合了多要素地面气象监测、无人机高空探测系统、先进的云冰微物理研究、气溶胶激光雷达探测、云冰水动态监测、高性能激光雷达、高清视频成像技术，以及北斗卫星通信系统，加之可靠的太阳能供电系统，形成了一套完整的天空地一体化监测网络。这些技术的集成应用，对于精准捕捉云层动态、优化人工增雨（雪）作业、评估气候变化影响及探索极端环境下生态系统适应性策略等，具有不可估量的科研价值和实际应用潜力。

作为昆仑山系唯一的云水资源综合科学考察平台，它的建成和使用，标志着新疆在人工影响天气与云水资源开发利用领域达到了新的高度。这不仅将对新疆乃至整个西北地区的水资源安全、农业灌溉、防灾减灾等具有重要指导意义，更将为全球气候变化研究和生态环境保护提供宝贵的第一手资料。（记者齐芳）

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