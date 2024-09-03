“我们相信，北京数字经济发展研究院的建设将为学校未来发展注入新的活力，成为推动首都数字经济发展的坚实力量。” 7 月 3 日，首都经济贸易大学党委书记王文举在学校举办的全球数字经济大会“数据要素与新质生产力”专题论坛上致辞。

癸卯年初，首经贸党委把脉定向，加强谋划、深化改革，描摹着首经贸数字经济新兴交叉学科高质量发展的新航向。岁至甲辰，北京数字经济发展研究院正式揭牌，以承担数字经济交叉学科平台建设为使命，将数字经济深植在首经贸这片沃土里，不断绽放……

优化学科布局，打造高质量发展“新引擎”

党的二十大报告强调，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。首经贸作为北京市重点建设的高水平研究型大学，不断发挥经管类特色优势，始终以“立足北京 服务首都”为己任。

新时代新征程，学校如何在教育强国建设中贡献力量？如何更好地回答好服务首都高质量发展的答卷？

首经贸党委副书记、校长吴卫星说：“学校兼具‘财经高校’和‘首都高校’两个鲜明特色，这就要求我们必须要走一条内涵、特色、差异化发展道路，以首都社会重大问题和现实需求为导向，开辟一条具有学校鲜明特色的‘新赛道’。”

学校第五次党代会提出了“两步走”发展战略和质量提升“六大工程”，为学校事业高质量发展擘画蓝图。其中，明确指出，“要强化学科动态调整，促进学科交叉融合，形成高水平学科群。”

2023年10月19日，北京市教委领导到首经贸调研分类发展工作

当前，学校学科布局日趋完善，应用经济学、工商管理、统计学 3 个一级学科获批北京市高精尖学科，应用经济学下属二级学科劳动经济学获批国家级重点学科、教育部“特色重点学科项目”。同时，学校不断促进学科交叉融合，把数字经济作为学科发展的重要方向，依托学校 4 个交叉学科博士学位授权点和 1 个交叉学科硕士学位授权点等进一步营造交叉融合、协同创新的学科生态。以数字经济学科交叉平台为引擎，围绕“数字产业”“数字金融”“数字贸易”“数字治理”等研究方向，着力破解国家急需的数字经济发展的关键问题。依托北京数字经济发展研究院，打破学院、学科界限，优化重组资源，建立“矩阵式”科研组织模式，打造高水平的“数字经济领域科学研究的创新平台、人才培养的拔尖平台、学科建设的集成平台、国际交流的开放平台和政策制定的建言平台。”努力成为数字经济学科建设的引领者和数字经济标杆城市“北京方案”的贡献者。

推进数智化转型，开启人才培养创新“加速度”

随着我国数字经济的快速发展，数字中国和北京全球数字经济标杆城市建设对数字人才的需求呈井喷式增长，首经贸第五次党代会开启了人才培养模式创新的“加速度”。

首经贸紧跟数字化转型步伐，不断完善创新型、复合型、应用型、国际化“三型一化”拔尖创新人才培养体系。2023 年，学校出台《关于推进本科专业数智化转型的实施意见》《关于微专业建设的通知》等系列文件，推出专业数智化转型“双十工程”，遴选了会计学（数智化国际会计）等首批 10 个数智化转型试点专业，并加强前沿课程体系创新和微专业课程设计，推出 ESG（环境、社会和公司治理）投资与管理等 11 个数智化微专业。2024 年成功获批数字经济、金融科技、供应链管理 3 个新兴本科专业。

与此同时，不断加强校校、校地、校企合作，大力推进产教融合、科教融汇。2022 年，开设全国首家财经类高校“量子计算+金融”课程，2023 年，开设“智能金融芯片与算法设计”课程，将教学与元宇宙虚拟现实技术有机融合， 并与企业、门头沟区政府签署全面合作协议，共同培养金融科技领域的优秀人才。

受益最大，感受最直接的是学生。“在这门课程中，我不仅体验到了最尖端的科技，也了解到了前沿产业的科技原理、产业投融资原理，让我能够从产业基金、投资银行、财务主管视角分析高科技产业，这些都让我收获良多，也对自己未来的职业规划更加明确。”2021 级金融学院本科生邢舒谈到。

2023年，首都经济贸易大学教师们在全新打造的AIGC教室研讨“人工智能”+“人才培养”

为更好满足数字化教学需求，学校同步开展了“数智+”智慧教学生态体系建设工程，2023年，学校倾心打造22间智慧教室，包括生成式人工智能教室、金课录制教室、线上线下混合式教学教室、智慧讲授型教室等，并持续更新改造多媒体教室。今年 4 月，学校加入了由企业联合国内多所头部高校共同发起成立的“星火高校联盟”，成为首批 24 所理事单位之一，探索大模型在高等教育教学改革中的应用场景。6 月，学校申报的《AIGC 赋能高水平研究型财经大学教学创新实践》项目成功入选首批北京市高等教育人工智能典型应用场景培育名单。硬件设施的迭代升级为人才培养的数智化转型提供强有力的保障和支撑。

开展有组织科研，汇聚服务国家和首都发展“新动能”

首经贸始终坚持“顶天立地”的科研定位，主动对接国家重大战略和新时代首都发展需求，不断提升科研创新及服务国家和首都发展的能力。

首经贸作为最早从事京津冀协同发展研究的单位之一，连续出版 14 部《京津冀发展蓝皮书》，8 次获中国“优秀皮书奖”一等奖，已成为京津冀协同发展领域研究的重要力量，打造出京津冀协同发展研究的靓丽名片。今年 4 月，京津冀协同发展十周年高端论坛在首经贸举办，论坛以“努力使京津冀成为中国式现代化建设的先行区、示范区”为主题。来自京津冀三地的 300 余位专家学者围绕非首都功能疏解、产业协作、交通一体化、生态协调、创新共同体打造、公共服务、智库建设等主题进行了系统深入地研讨。

近年来，首经贸有序开展有组织科研，凝练科研方向，培育科研团队，搭建科研平台，一系列具有重要影响力的研究成果不断涌现，多项成果获得中央领导、北京市领导的批示或被政府部门采纳。学校还组织一系列高端讲坛活动，邀请国内外知名学者做客北京数字经济大讲堂，共同探讨新时代首都发展与数字经济前沿议题，彰显首经贸的“时代使命”，打造首经贸的“学术名片”。举办专题论坛、研讨会等，为提升北京数字经济发展水平、服务全球数字经济标杆城市建设提供政策建议。

百舸争流，奋楫者先！建校 68 载，首都经济贸易大学在服务国家和首都经济社会发展征程中谱写了一幅幅绚丽篇章。未来，学校定将以更加饱满的激情、更加昂扬的姿态，深入推进党的二十届三中全会精神在首经贸落地生根、开花结果，谱写学校高质量发展新篇章，为建设教育强国和服务新时代首都发展作出新的更大贡献！

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)