适逢首都师范大学（以下简称“首都师大”）建校70周年，北京卫视8月2日播出《亲爱的学弟学妹》节目，走进首都师大，邀请老校友与毕业生、在校生，携手筹划“母校70岁的生日礼物”，共同探寻“何为师”的答案。

从1954年到2024年，回溯70年发展历程，首都师大已培养各类高级专门人才二十余万名，成为培养首都中小学教师的摇篮。如今，学校毕业生在全市中小学校长和特级教师中占比达50%、中小学教师中占比达55%，学校用70年的不懈努力撑起了首都基础教育的“半边天”。

首都师大坚守师范特色，主动融入新时代首都发展，以首善标准服务办好人民满意的教育。在中共首都师范大学第十四次党代会上，学校党委书记缪劲翔强调，“源源不断培养更多新时代‘大先生’和‘四有’好老师，奋力书写建设中国特色世界一流师范大学的新篇章，努力交出一份回答好‘强国建设，教育何为’这一重大时代课题的‘首师答卷’。”

专业认证 铸就高质量师范专业

现任清华附小语文教师刘泽宇，是首都师大2022届硕士毕业生，虽然已过去多年，但她依旧记得入学时老师讲的“咱们学院是全国最好的小学教育培养专业之一。”在本科和研究生的学习中，刘泽宇逐渐体会到这句话的深意。2023年，刘泽宇本科就读的小学教育专业通过师范类专业三级认证，在教育部印发的《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》中指出，第三级定位于师范类专业教学质量卓越标准认证，旨在以评促强、追求卓越，打造一流质量标杆。而这只是首都师大众多师范专业的一个缩影。

“走向三级、聚焦卓越”是近年来学校师范专业建设的重点目标和内容。学校秉持“专业为本，全校统筹，守正出新”的理念，将做好师范专业认证作为学科建设和人才培养提升的重要任务，坚持以师范类专业认证为抓手，聚焦师范生综合素养培养，对标三级师范专业认证各项指标的要求，加强师范专业建设，不断完善人才培养课程设置与实施路径。如今，学校传统师范专业全部获批国家级一流本科专业建设点。

随着北京基础教育系统教学需求的变化，近年来，在传统师范专业招生的基础上，学校陆续新增文、理、教育、外语、艺术等多个师范生专业。招生计划向学校优势特色学科专业、基础学科专业、新兴交叉学科专业、首都经济社会发展急需的专业倾斜。目前，全校共有师范专业20个，师范专业方向27个，师范生招生规模稳步增长。

机制发力，创新人才培养模式

“上初中的时候，我的梦想就是成为一名人民教师，原因就是自己淋过雨，所以也想为别人撑起一把伞，自己被照亮，也想成为别人的一束光。”这是北京三帆中学数学教师刘艺在2023年首都师大就业先进典型宣讲会上分享的一段话。毕业生的教育理念与首都教育质量息息相关，学校人才培养成果会生动体现在中小学的每一个课堂上。因此，首都师大一直积极探索教师教育人才培养范式的升级与创新，致力于培养教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的高素质专业化教师。

在师范生人才培养的生动实践中，学校逐步构建了教师教育“双链循环”机制，积极拓展全日制硕士专业学位招生，从“教师之教何以发生”的根本问题出发，基于理论追求、大学的立场提升教师理论认识、研究能力，从大学与中小学深度合作实现理论与实践的双向激活，积极回应人工智能时代的挑战，探索数智化教师教育的样态。同时，学校从“准教师”成长实际出发，不断改革教师教育培养方案，完善职前职后教师教育一体化的“首都师大”模式，探索出一条“理论实践双向激活、多元主体有效协同”的教师教育改革道路。正因为有了丰富的实践经验，从首都师大走出的师范生在工作中才有了更加充足的底气，才能够更好地处理和完成教学任务。

师范为本，服务首都基础教育

2021年，“双减”政策的实施提升了全社会对课内课后教育生活的整体关注度。首都师大作为“双一流”建设高校，如何主动回应“双减”政策下学生、家长和学校对于优质丰富教育资源的强烈需求，成为学校当时亟待探索的问题。为此，学校聚焦卓越教师培养，以“服务式学习”创新师范生教育实践方式，以需求导向丰富中小学课后服务学习资源，以跨校云课程路径系统创设面向未来学校建设的大学与中小学协同合作育人新模式，实现中小学生“双减”落地与师范生卓越培养的同频共振。

“跨校云课程”项目以两轮次假期学习服务、两轮次中小学“课后330”课堂教学活动为主要内容。大中小学教师团队合作指导师范生进行课程设计与开发、合作教研与备课、线上合作教学和线下团队反思，拓展了师范生线上与线下结合的教育实践路径，让来自各个院系的师范生深入研读课程标准、学科知识和学生成长发展规律，在技术平台的辅助下，为中小学生奉献丰富生动的学习指导，也从服务中小学生学习的过程中提升着师范生的职业认同和专业信心。

这些综合类课程资源，帮助很多学生家长缓解了寒暑假期的“培训”纠结。有些家长与学生一起在线学习，在开阔视野、激活兴趣中经历了别样的假期，增进了亲子关系。“课后330”特色课程的供给，也为中小学送上了日常课后的学习选择，特别是进一步解决了首都山区学校、普通中小学课后服务师资不充足、课程选择不够多、课程内容不丰富、课程质量不够高等燃眉之急，受到了学生、家长和社会的一致好评。

首都师范大学心怀“国之大者”，坚守姓“师”的初心使命，探索“四有”好老师培养体系，用心用情培养新时代首都“大先生”，正在奋力书写服务“首都基础教育优质均衡发展”“义务教育阶段‘双减’工作”等“特色文章”，努力在助力首都基础教育高质量发展上走在前、作表率、树标杆。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)