原标题：全国首个以“数字产业” 命名的高职院校开学

记者8月29日获悉，位于重庆忠县的重庆数字产业职业技术学院日前正式开学，迎来了首批新生。据介绍，这是全国首个以“数字产业”命名的高职院校。

重庆数字产业职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业专科学校，以数字技术应用服务数字产业为教学方向。该校于去年12月正式揭牌，填补了当地高职领域“数字经济本土人才”体系化培养的空白，开启了重庆市首次在县域设立高等职业学院的先河。

据悉，建设好重庆数字产业职业技术学院是实现《忠县数字（电竞）产业高质量发展三年行动计划》的重要一环。根据当地规划，忠县将着力提升学历教育水平，创新开展职业教育培训，大力推动电竞普及教育；构建集学历教育、职业培训、普及教育为一体的电竞人才培育体系。计划到2026年，忠县数字（电竞）特色产业小镇注册经营主体达4000家以上，年产值突破30亿元，税收突破1.5亿元；数字（电竞）产业知名度不断扩大，品牌影响力持续提升，建成“重庆数字（电竞）产业高地”。

重庆数字产业职业技术学院副院长刘长志介绍，学校首批开设大数据技术、虚拟现实技术应用、移动商务和会计信息管理等4个专业。未来，学校将以突出扩大办学规模和提升办学质量为重点，在3年内结合数字产业发展需求培育申报14个专业，建设以“数智+”为特色，工程、能源、经管和康养为基础的4个专业群，成为特色鲜明、区域一流的数字产业学院。

（记者雍黎 通讯员伯华）

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