人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高校专业调整要做好“加减法”（人民时评）

吴 丹
2024年09月03日08:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　高校专业调整必须基于对经济社会发展趋势的深刻洞察，紧密结合人才培养的内在规律

　　

　　海南大学新增生物育种科学专业，北京科技大学新增材料智能技术专业，哈尔滨体育学院新增冰雪舞蹈表演专业……高校专业调整备受各界关注。今年，24种新专业正式纳入2024年普通高等学校本科专业目录，引发热议。

　　育才造士，为国之本。学科专业是人才培养的基础平台，是开展有组织培养、构建高质量人才培养体系的四梁八柱。当前，我国高等教育毛入学率超过60%，面对普及化背景下的多样化、个性化发展需求，学科专业建设亟待进一步加强。放眼全球，新一轮科技革命和产业变革深入发展，也要求超常布局急需学科专业，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养。

　　做好专业调整“加减法”。近年来，我国高等教育学科专业结构调整工作深入推进，陆续新设了一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，也有序淘汰了一批不适应经济社会发展的学科专业。专业调整是一个动态过程，应不断增强前瞻性、精准性。做“加法”要避免“一哄而上”，高校应落实好专业设置预申报制度，根据经济社会发展需求、区域发展急需和自身办学定位、办学条件等，提前谋划增设专业。做“减法”要强化分类发展，紧扣少数高校在学科专业设置布局时缺乏科学审慎规划、片面追求“大而全”，热衷于设置投入少、容易开办的专业等问题，引导高校在不同赛道上办出水平。

　　把好人才培养“质量关”。学科专业的调整优化，归根到底要落实于质量。高校应对新设专业的必要性和可行性进行充分调研、论证，按照人才培养“先宽后深”的原则，制定科学、规范的人才培养方案，系统设计课程体系，配齐配强教师队伍、教学条件、实践基地等，确保人才培养目标落实。同时，还要定期开展学科专业自评工作，建立健全学科专业建设质量年度报告制度，系统报告学科专业建设与调整整体情况、分专业建设情况、服务经济社会发展情况等，主动公开接受社会监督。

　　风物长宜放眼量。高校专业调整不能简单地与“热门”“冷门”挂钩，必须基于对经济社会发展趋势的深刻洞察，紧密结合人才培养的内在规律，确保专业的“推陈出新”既符合当前社会需求，又契合国家中长期发展战略。坚持国家宏观调控、省级整体统筹和高校自主自律相结合，建立专业结构优化调整长效机制，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，才能形成与经济社会发展相适应的学科专业体系，实现人才供需精准匹配。

　　具体而言，应坚持分层分类、精准施策。宏观层面，可切实发挥学科专业目录指导作用、完善学科专业管理制度、加强学科专业标准建设和应用、实施“国家急需高层次人才培养专项”、健全学科专业调整与人才需求联动机制等。省级层面，要加强学科专业设置统筹、严格学科专业检查评价、开展人才需求和使用情况评价。学校层面，应加强学科专业发展规划，加快推进一流学科建设，加强新工科、新医科、新农科、新文科和基础学科专业建设，完善学科专业建设质量保障机制。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式”。新征程上，坚持以服务支撑中国式现代化建设为导向，加快调整优化学科专业结构，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才，定能为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强的人才支撑和智力保障。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月03日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部