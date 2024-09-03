张雪琴

江苏徐州，一家幼儿园开设生活劳动类课程，老师带孩子们学习烧火做饭、裁布缝衣、种地养花等技能；清华大学新雅书院探索劳动教育新模式，开展“劳动耕读”实践活动；江西九江，一所中学在校园里打造“快乐农场”，让学生在育苗、培土、施肥中体验劳动的艰辛与快乐……近年来，劳动教育成为许多学校的亮点、特色，得到学生、家长和社会好评。

劳动是成长的必修课，开展劳动教育是办好人民满意教育的题中应有之义。习近平总书记强调：“要采取适应当前环境和条件的有效措施，加强劳动教育，组织好形式多样的劳动实践，让学生在实践中养成劳动习惯，学会劳动、学会勤俭。”2020年3月，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（以下简称《意见》）；7月，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》……一系列顶层设计、系统部署，推动劳动教育有效开展，育人成效不断提升。据统计，2023年，全国有81.6%的中小学校建立了劳动教育清单，建成14.7万个校内外劳动教育实践场所。开展劳动教育的基础不断夯实，广大师生的积极性、参与度越来越高。

也要看到，劳动教育在实践中还面临一些问题。比如，如何避免劳动教育出现重形式轻实质倾向？如何让劳动课堂形式更丰富、内容更吸引人？如何将劳动教育与孩子们的日常生活联系得更紧密，确保学以致用？需要拿出更有针对性的举措，推动劳动教育高质量发展。

遵循学生身心成长规律设置课程，是提升劳动教育成效的关键。这就要求以更严谨、专业的态度，对劳动教育相关课程进行深入研究、系统规划，使教学安排与学生各阶段能力、心理相匹配。有的劳动课布置的课后作业超出孩子能力范围，变成了“家长作业”，与初衷不符。要认识到，劳动课不是简单给孩子安排点动手干的活就算完了，而是要根据孩子每个成长阶段的特点“因时制宜”“因材施教”，让劳动课能锻炼孩子，更能启发孩子，真正发挥劳动教育的育人功能，提升学生综合素质。

教师是立教之本、兴教之源。对劳动教育来说，教师的重要性不言而喻。当前，我国劳动教育教师存在缺口，不少学校的劳动课教师并非专职，往往由其他学科老师兼任。这容易导致教师花在劳动课上的时间相对不足，影响教学质量。当然，不同地区、不同学校的实际情况差别较大，不可能在师资配备上搞“一刀切”“齐步走”，但进一步充实劳动教育师资、提升劳动课教师能力素养，应成为共识和方向。《意见》明确要求“多举措加强人才队伍建设”，提出“建立专兼职相结合的劳动教育师资队伍”“聘请相关行业专业人士担任劳动实践指导教师”“对承担劳动教育课程的教师进行专项培训”等措施。相信随着实践的推进，师资队伍必将日益壮大、教育水平也将越来越高，为劳动教育提供坚实人才保障。

把劳动教育纳入人才培养全过程，是各方的共同责任。遵循教育规律和学生身心成长规律，积极探索、开拓创新，不断提升劳动教育质量，定能让更多孩子爱上劳动、享受劳动，掌握劳动技能、养成劳动习惯，进而实现全面发展、健康成长。

（作者为郑州轻工业大学高等教育研究所所长）

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)