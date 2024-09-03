9月1日，福建省福州市鼓楼区安泰街道乌山小学，田径运动员葛曼棋（中）正在示范跑步动作技巧。

谢贵明摄（影像中国）

9月1日，天津师范大学第三附属小学组织学生在校劳动种植基地，开展认识农作物的开学第一课。

新华社记者 李 然摄

湖南中小学同上网络思政课

连线复课师生 感受风雨同心

本报长沙9月2日电 （记者孙超）2日，湖南省中小学校迎来开学。上午9点，面向湖南省中小学生的网络思政课以“风雨同心 人民至上”为主题开启开学第一课。

今年汛期，湖南遭受多轮强降雨，多区域出现险情。“开学第一课”以生动的形式，讲述党员干部闻“汛”而动、听令而行，用实际行动全力守护人民群众生命财产安全，全力确保秋季学期正常开学的先进事迹。

全国教书育人楷模郭晓芳带领学生跟着镜头“重回”现场，认识坚守在华容洞庭湖大堤抗洪一线上的人民子弟兵，感受他们英勇不屈、众志成城的精神。本堂大课设岳阳平江、郴州资兴两个分课堂。郭晓芳通过连线位于岳阳华容、平江，郴州资兴的三组记者，和返回课堂或异校复学的师生一起迎接新学期。

北京延庆推动长城文化进校园

筑梦长城下 启航新学期

本报北京9月2日电 （记者施芳）新学期开学，北京市延庆区中小学以“筑梦长城下，启航新学期”为主题，将长城文化列入开学第一课，开展丰富多彩的活动。

延庆区第二小学开学典礼上，学生们围绕“我心中的长城”进行书法和绘画创作。八达岭长城脚下，八达岭学校的学生走进长城文化展厅，漫步长城文化长廊，了解长城保护相关知识。延庆区第五中学邀请清华大学的教授作专题讲座，为学生们普及长城知识。太平庄小学学生就地取材，用质朴的芦苇画表现心中的长城。

近年来，延庆区教育系统将长城文化融入教育教学全过程，通过制定并实施《推进“长城文化”进校园活动实施方案》，系统部署编写《延庆中小学生长城文化读本》、建立长城文化专业师资队伍等，推动长城文化的传承与保护。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 17 版）

(责编：李昉、郝孟佳)