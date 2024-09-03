本报北京9月2日电 （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：9月2日至14日，百日千万招聘专项行动推出电力、医药卫生、教育培训、“雨露计划”4个线上招聘专场，共有4200多家用人单位参与，招聘需求超17万人次。

电力行业专场由国投人力资源服务有限公司承办，招聘需求6700余人次；医药卫生行业专场由BOSS直聘承办，招聘需求千余人次；教育培训行业专场由就业在线承办，招聘需求4.6万人次；“雨露计划”专场由国投人力资源服务有限公司、智联招聘分别承办，招聘需求超12万人次。

专项行动同时推出农业、智能制造、物流配送等行业和高校毕业生、农村劳动力、退役军人等群体专场直播带岗活动30场，共提供9730个岗位。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网（http://job.mohrss.gov.cn）、中国国家人才网（https://www.newjobs.com.cn）、就业在线（https://www.jobonline.cn）专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场，或点击主会场页面下方参与机构标识进入分会场参与。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)