原标题：国内首台商业化 体积生物打印设备发布

国内首台商业化体积打印设备OrganSEC。 记者 叶青 摄

记者8月29日获悉，在广州医科大学番禺校区近日召开的第一届绿钥体积打印技术应用论坛上，广州医科大学联合相关单位正式发布国内首台商业化体积生物打印装备OrganSEC。该设备解决了常规逐层式打印速度慢、细胞存活率低的问题，技术指标达到国际一流水平。

“体积生物打印技术是基于CT成像原理开发的一种体积切片和光强补偿算法。它可将三维物体的纵向二维切片通过特定算法投影至旋转的打印瓶中，使得打印瓶中的光固化生物墨水以及细胞能从所有方向上同时形成三维物体。其打印方式为立体成型。”研发团队负责人、广州医科大学生物医学工程学院教授谢茂彬介绍， OrganSEC采用了基于全息成像投影技术和CT成像原理的反投影算法。设备厘米级尺寸的三维（活性）结构仅需10到120秒就可打印完成。这极大提高了打印效率和细胞存活率。

该设备打印后的细胞存活率大于95%，具有高细胞活性。利用该设备，在可见光和常温环境下即可对细胞实现打印。据介绍，OrganSEC主要针对类器官市场研发，适用于类器官制备、基于类器官的肿瘤个性化用药以及基于类器官的药物筛选等，为肿瘤患者提供个性化用药指导。

“当患者出现肿瘤转移复发时，为寻找更加精准的用药方案，医生会对患者的肿瘤样本进行器官样本培养并进行药物筛选。以往这种器官样本培养至少需要两三周时间，现在如果采用OrganSEC设备，可能只用10秒就能完成。”谢茂彬透露，目前他们正在做基于类器官肿瘤个性化用药的筛选指南。指南主要用于指导医生用药。

论坛上，谢茂彬研发团队同时推出国内首款自主研发的体积打印装备控制软件（Haomiao），并发布6款商业化生物打印墨水。Haomiao软件将控制、计算、参数调整等功能高度集合，具备丰富的打印模型库、实时在线切片和多文件打印等三大特色功能，弥补了国内在体积打印控制软件方面的空白。

（记者叶青 通讯员杨绍滨 陈苹）

(责编：郝孟佳、李昉)