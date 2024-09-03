人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新材料可延长 质子交换膜电解槽制氢寿命

2024年09月03日08:28 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新材料可延长 质子交换膜电解槽制氢寿命

记者8月30日从海南大学获悉，该校海洋科学与工程学院教授康振烨、田新龙团队制备出超细铱钌纳米线材料。该成果为设计高效质子交换膜电解水（PEMWE）催化剂提供了一种新的可行方法。相关成果近日发表于国际期刊《先进功能材料》。

质子交换膜电解水具有能量转换率高、产物氢气纯度高等优点，是一种前景广阔的制氢技术。但由于阳极析氧反应（OER）的高电位和强酸性环境使催化剂产生腐蚀性，致使电解槽长期运行面临被腐蚀风险。

为解决上述问题，研究团队采用低成本且易于放大的合成技术制备出超细铱钌纳米线材料。这种材料以纳米线结构自身优良的导电性能为基础，通过掺杂钌（Ru）改变铱（Ir）的电子结构，降低了催化剂的反应能垒，提高了酸性OER性能。原位研究结果显示，在OER过程中，Ir逐渐转化为高价氧化物，而Ru价态逐渐降低，有效防止了Ru在酸性介质中的过度氧化，并抑制了Ru的溶解。

在PEMWE器件中，铱钌纳米线材料的性能比商用IrO2和Pt/C催化剂高出17.6%，并且可以在1—1.5A.cm-2大电流密度下稳定运行500小时以上。

（记者王祝华 通讯员张松）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部