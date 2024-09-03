原标题：青春的共鸣跨越海峡

8月10日，台湾学生在河北衡水中学戴上非遗作品虎头帽。新华社发

8月22日，参加第三十届海峡两岸大学生新闻营的师生们在内蒙古乌兰察布市辉腾锡勒草原合影。新华社发

“我的梦想在这个夏天成真了！”台湾世新大学学生邵郁雯总结暑期实习时激动地说。

邵郁雯参加的是第七届台湾高校新闻传播专业学生暑期来湘“爱·在芒果”实习交流活动。在这里，她从一名观众变成幕后制作，进入《女子推理社》编剧组实习，而这档综艺她喜欢了很久。

在刚刚过去的暑假，不少和邵郁雯一样的台湾青年或进入企业实习，了解大陆经济社会发展进步；或参加研学交流，亲身感受大陆同胞的热情友善，深入体验中华优秀传统文化。台湾青年们用脚步丈量祖国大陆，增长了见识，收获了友谊，并将所见所闻带回台湾，为两岸交流交往、融合发展增添更多生动注解。

感受大陆广阔的天地

在今年8月举办的第十二届海峡青年节峰会上，台湾青年陈玛莎讲述了自己在大陆发展的故事。“我们家从来没有人来过大陆，结果我来了之后一发不可收。”陈玛莎说，她这三年已经去过了大陆50多座城市，收获了30多万粉丝，成为一位小有名气的旅行博主。

打开陈玛莎的主页，可以看到她的视频内容有对新疆高中生的采访，也有对淄博烧烤、云南野生菌等大陆特色美食的介绍，还有采访台湾年轻人对大陆的印象。在这些视频里，无论是大陆还是台湾的网友都能增进对彼此的了解。

不过，想要了解一个地方，最好的办法就是亲身体验。一张机票、一个背包、一部手机，就能来一场到大陆“说走就走”的旅行。7月24日，2024年台湾学子重走科举路研习营（京津冀专题）在天津开营，来自台湾的25名师生沿着过去台湾学子进京赶考的路线参访，感受京津冀深厚的历史文化底蕴。

在天津的相声茶馆，不少台湾青年是第一次在现场听到这一流行于京津地区的传统曲艺。“演员们还特地准备了有台湾元素的笑话，没说几句就赢得在场观众的掌声和笑声。”相声演出给台湾青年吴采原留下深刻印象。

结营式上，台湾营员纷纷表示，参加此次研习营让其深刻感受到了两岸同根同源、同文同种的深厚渊源，对中华文化的博大精深有了更深入的体验和更深刻的认识。

近日，山西省的古建筑再一次火出了圈。就在前不久，2024年“台商台青走晋来”活动在山西太原等地举办，400余位台商台青参加系列交流活动，并到平遥古城、华严寺、云冈石窟等历史文化遗迹参观。

在位于山西临汾的尧庙前，台湾青年张馥薇从古建筑中感受到了中国悠久的历史文化。走过洪洞大槐树、广胜寺，张馥薇忍不住一天之内连发好多条朋友圈。

在平遥古城，推光漆器引来在场台湾青年的连声赞叹。“看到如此精美的漆器，身为一个中国人我很骄傲。”几天行程过后，台湾青年邱庆龄说，“台湾青年如果想要寻找中华文化的根，一定要来山西。”

“来大陆走走看看，大家会发现大陆是真实的、立体的、可爱的，大陆同胞是善良的、热情的、好客的。”国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上说，“只要来过一次，一定会意犹未尽，还想再来，一来再来。”

结下一段深厚的友谊

“在北大读书是我人生里非常值得纪念的一段日子，也是在那里我认识了最好的朋友。”金门县民意代表陈玉珍在今年的海峡青年节峰会上向两岸青年讲述着自己的经历。无论是在大陆短期实习，还是求学就业，每一位来过大陆的台湾青年总能讲出独属于自己的美好回忆。

来自台湾台南市的魏晖倪已在大陆打拼八年。过去一年，她的经历可谓精彩——去海南文昌追火箭发射，在内蒙古辽阔的大草原骑着摩托车追赶马群，中秋节到福建湄洲岛放天灯。

对台湾青年来说，来大陆看看有时需要一个契机，而棒球、篮球等体育运动，还有音乐等才艺活动便成为沟通联系两岸的桥梁。今年夏天，两岸以“球”为媒、以“音乐”为桥，各类交流活动接连不断。

8月份，2024年东森杯海峡两岸青少年棒球邀请赛暨第五届海峡两岸青少年棒球文化节在福建连城县举行，共有4支台湾的棒球队参赛。来自台湾桃园大勇小学棒球队的王卓阳表示，这次交流不仅收获了新的棒球体验，还认识了许多大陆小伙伴，赛后一起玩游戏、交换礼物、参观研学。

在2024天津国际少儿艺术节，台湾大中青少年国乐团带着台湾民谣组曲参加演出。艺术节上，台湾的小乐手与全国其他地方的小乐手进行艺术交流，播下友谊的种子。台湾大中青少年国乐团团长洪佩珍说：“艺术是最纯粹、最美好的事物，因交流而升华。”

各类交流活动让两岸青年结下深厚友谊，实习实践则让台湾青年收获更多成长。“通过实习，我深刻感受到，一个好节目的产生简直比‘西天取经’还难。”来自台湾艺术大学的陈品匀在芒果TV《披荆斩棘4》策划组实习，他说，“我们小组一个月上交了128个新方向，这些密密麻麻的文字，都是我们头脑风暴到深夜三四点的结果。”最终，他们的创意被采纳并体现在节目里。“这种被认可的感觉是什么都比不上的。”陈品匀说。

在一个月时间里，参与“爱·在芒果”实习交流活动的台湾学子深度体验行业魅力，收获了专业知识，也认识了更加真实的大陆。“很珍惜在这里的每一个日夜，真的很舍不得你们。”邵郁雯在结业典礼上动情地说。

激荡两岸交流的涟漪

“现在我的家人天天刷短视频，还让我带各地的特产回去。”陈玛莎分享说，“台湾的网友想来大陆旅行也会先私信我，想要知道旅行攻略。”

张馥薇发的朋友圈收获了很多在台湾的家人的点赞。“希望有机会能带他们来参观。”她说。

“如果还有机会，希望再来湖南实习。”台湾青年谢础已经开始憧憬下一次旅程。

“明年如果师弟师妹想来大陆实习，我非常乐意进行经验分享。”刚刚大四毕业的台湾青年吕睿腾在江苏昆山实习，亲身感受到了前沿科技，愿意向更多台湾朋友推荐。

两岸青年交流如同向平静的水面丢下一颗石子，由内向外泛起阵阵涟漪。一小群人率先“登陆”逐梦，带动更多台湾青年来大陆筑梦、圆梦。

“我在台湾的时候认识了现在团队的项目负责人，他主导的多孔氮化镓晶体研发项目处在世界领先的地位。为了自己更好的发展，我义无反顾来到福州。”来自台南市的李俊谕如今是闽都创新实验室的一名晶体研发高级工程师。

来自台湾台北市的苏郁程在厦门与妻子经营一个剑道馆已经快10年了，而他另一个身份是中国剑道队唯一的一位台湾青年队员。世锦赛上，他不仅代表中国队出战，而且还是中国代表团入场时的旗手。他的目标是继续刻苦训练，在下一届世锦赛上代表中国队冲进四强。

作为台胞登陆第一家园，福建加快建设两岸融合发展示范区，努力为台湾青年来福建创造更好条件。福建率先设立台湾青年实习就业创业基地，不断完善政策体系、工作机制、载体平台等，今年上半年新增来福建实习就业创业台湾青年有1400多人；落实同等待遇政策，对台胞在福建定居落户实施“愿落尽落”，为首次来大陆的台湾青年提供更多便利化服务措施。去年以来，福州、厦门、平潭三地为台湾青年推出了约2000套保障性住房。

“我想真诚地告诉台湾的青年朋友们，只要打开心房给自己一个机会，你一定可以在大陆遇见更好的自己。”台湾青年魏晖倪说。

（记者 张文骁）

(责编：李昉、郝孟佳)