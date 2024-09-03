原标题：一堂鲜活生动的爱国主义教育课

由中宣部、教育部和中央广播电视总台联合主办的公益节目2024年《开学第一课》9月1日晚在央视综合频道播出后取得积极反响。观众认为，节目通过“多地实景课堂”的模式描绘出中国式现代化建设的图景，是一堂鲜活生动的爱国主义教育课。

在北京教育科学研究院党委书记董竹娟看来，《开学第一课》既是每学年开学伊始送给孩子们的最有教育意义的开学礼物，也是一堂立意深刻、感染力强、仪式感强的爱国主义教育“大思政课”。湖南省长沙市育英学校书记、少工委主任唐冬梅表示，今年的《开学第一课》融合历史与现代、传统与创新，给广大青少年上了一堂鲜活生动、凝聚人心、激发斗志的“大思政课”。

今年的《开学第一课》包括厚重的历史故事、祖国的大好河山，还有激荡人心的发展变化、自强不息的奋斗故事。北京师范大学三帆中学朝阳学校学生谢谨泽说：“我在节目中看到了祖国的大好河山，了解了祖先们的智慧和创造力，还领略到中国科技的力量。我特别喜欢奥运选手们的故事，他们的拼搏精神让我深受感动。”中央民族大学附属中学初一学生张铭轩看完节目后感慨：“如今我们做到了‘上九天揽月’，从月球背面取回月壤。我要像那些追梦人一样逐浪前行。”重庆市铜梁区金龙小学学生肖艾含怀着激动的心情观看了今年的《开学第一课》，节目中的一个个故事让他十分感动。他说，科学家们在困难面前毫不退缩，今后也要勇敢面对在学习和生活中遇到的困难，不轻言放弃。北京市海淀外国语实验学校学生黄庭初说：“新学期，我会更加努力地学习和生活。”（记者牛梦笛）

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