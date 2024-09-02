人民网北京9月2日电 （记者王鑫）8月30日，由上海市徐汇区总工会、徐汇区教育局、龙华烈士陵园（纪念馆）联合主办的“开学第一课”开课，200多名中小学生走进龙华烈士陵园，学习红色历史，传承红色精神。

上海市劳模周晴，上海市五一劳动奖章获得者万莉娜、兰凡，徐汇区劳模陈俊峭等身穿长袍，将秋瑾、向警予、赵世炎、何孟雄和缪伯英英雄夫妇等烈士的事迹情景再现，让原先停留在展厅墙上的英烈故事更加鲜活动人。

劳模身穿长袍再现烈士事迹。徐汇区总工会供图

馆内还有中小学生美术爱好者向同学们介绍展示不同革命场景及烈士形象的艺术作品，例如油画《五卅惨案》、国画《义勇军进行曲》、螺钿画和扬州漆刻的组合《中共一大和李汉俊》、大型雕塑《无名烈士》等。同学们在观赏艺术作品的同时学习历史，在了解历史事件的同时掌握一定的美学知识和技法。

同学们观赏不同革命场景及烈士形象的艺术作品。徐汇区总工会供图

全国五一劳动奖章获得者胡志红和徐汇区劳模董梁等还专门传授了收纳技巧、家庭急修等劳动技能，同时阐明了劳模精神、劳动精神、工匠精神的真谛。

劳模工匠现场向同学们传授劳动技能。徐汇区总工会供图

这堂现场课融合了劳模先进情景演绎德育教育、纪念馆内艺术作品赏析美育教育、“劳模工匠进校园”劳动教育，以上海首创的三育融合的全新“大思政课”模式，给同学们带来了别样的体验。同学们纷纷表示，这次“开学第一课”让他们对红色历史有了更加直观和深刻的认识，也让他们更加敬佩那些为了国家和民族独立而英勇献身的革命先烈。

徐汇区总工会相关负责人表示，这次活动充分发挥劳模工匠的示范引领作用和红色基地的传承作用，助力同学们从小培育劳模精神和工匠精神，同时促进他们积极参与劳动，深刻认知劳动的光荣。下一步，将继续推进劳模工匠走进校园。

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