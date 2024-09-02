人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

北京市八一学校：中国工程院院士讲授开学第一课

2024年09月02日16:40 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月2日电 （唐婕）9月1日，北京市八一学校新学期开学典礼暨开学第一课拉开序幕。奥运冠军送上新学期祝福，中国工程院院士“坐镇”科学讲座，激励同学们勇担时代使命，展现青春作为。

北京市八一学校开学典礼现场。校方供图

北京市八一学校开学典礼现场。校方供图

在开学第一课上，巴黎奥运会冠军、中国国家艺术体操队队员们，为八一学子献上新学期的问候与祝福。

“打造科技强国，需要一批怀有赤子之心、扛有重任在肩、矢志不渝、敢为人先的科学家。”中国工程院院士、北京航空航天大学教授苏东林勉励同学们，要养成终身学习的习惯，要用自己的知识和才能为祖国的发展贡献力量。

苏东林院士讲授开学第一课。校方供图

苏东林院士讲授开学第一课。校方供图

八一学校校长沈军寄语同学们，要心怀家国，筑梦未来，新学期在“正、严、实、爱”校风的引领下，在脚踏实地的进取中，让人生充满意义感、为祖国充满使命感。

在开学典礼上，八一学校零碳未来实验室正式揭牌。据悉，八一学校始终提倡生态教育，通过生态理念、生态课程和生态活动的开发，激发同学们绿色低碳意识与创新能力和科学素养。

(责编：邵文婷、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部