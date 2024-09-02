人民网北京9月2日电 （唐婕）9月1日，北京市八一学校新学期开学典礼暨开学第一课拉开序幕。奥运冠军送上新学期祝福，中国工程院院士“坐镇”科学讲座，激励同学们勇担时代使命，展现青春作为。

北京市八一学校开学典礼现场。校方供图

在开学第一课上，巴黎奥运会冠军、中国国家艺术体操队队员们，为八一学子献上新学期的问候与祝福。

“打造科技强国，需要一批怀有赤子之心、扛有重任在肩、矢志不渝、敢为人先的科学家。”中国工程院院士、北京航空航天大学教授苏东林勉励同学们，要养成终身学习的习惯，要用自己的知识和才能为祖国的发展贡献力量。

苏东林院士讲授开学第一课。校方供图

八一学校校长沈军寄语同学们，要心怀家国，筑梦未来，新学期在“正、严、实、爱”校风的引领下，在脚踏实地的进取中，让人生充满意义感、为祖国充满使命感。

在开学典礼上，八一学校零碳未来实验室正式揭牌。据悉，八一学校始终提倡生态教育，通过生态理念、生态课程和生态活动的开发，激发同学们绿色低碳意识与创新能力和科学素养。

(责编：邵文婷、熊旭)