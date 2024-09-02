人民网北京9月2日电 （记者孙竞）1日，“凌云冲霄志，筑梦云鹤情——北京市朝阳区白家庄小学艺术科技创新人才培养成果展”主题活动在北京炎黄艺术馆举办。本次展览集中展示了该校在北京市金帆合唱团、金帆书画院和金鹏科技团方面取得的工作成果，充分展现学校在艺术、科技创新人才早期培养的显著成效。

白家庄小学学生绘画作品展示。人民网记者孙竞 摄

白家庄小学教育集团校长安海霞介绍，白家庄小学以“尊重”为核心理念，二十年来不断探索创新人才早期培养，坚持发展艺术、科技等领域的北京市高水平学生社团已超过十年。如今，金帆合唱团声如鹤鸣，悠扬九天；金帆书画院笔走龙蛇，灵动传神；金鹏科技团智慧闪耀，创意无限。“三金”社团不仅是学子们才华展示的舞台，更是学校创新人才培养的摇篮。

活动现场，白家庄小学人工智能美术馆也同步上线。该美术馆收录了白家庄小学及集团校的同学们共600余幅书画作品，成为白家庄小学美育平台，让同学家长足不出户就能感受艺术魅力。

安海霞表示，学校将坚持守正创新，不断探索创新人才培养的实施路径，以卓越的追求为导向，以超越自我为动力，努力为更多的学生提供优质的教育服务，为社会培养更多的优秀创新人才，为教育新质生产力发展助力。

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