人民网北京9月2日电 （记者鲁婧）北京市东城区黑芝麻胡同小学开学典礼暨爱国主义教育开学第一课今日开讲。开学典礼以庆祝中华人民共和国成立75周年为主线，传承红色基因、厚植爱国情怀。

开学典礼现场。学校供图

黑芝麻胡同小学校长赵丹阳寄语师生要铭记历史、珍惜当下，努力学习，将来为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。学校为学生们送上了自主研发的《“小芝麻”成长册》作为新学期的礼物，鼓励大家养成好习惯、学习真本领、心中有梦想，争做时代好少年。

开学典礼现场。学校供图

在典礼上，少先队员在冉冉升起的国旗下庄严承诺、为庆祝中华人民共和国成立75周年献上祝词。学校优秀毕业生、现服役于海军某部队的孙珊珊用自己的成长故事激励黑小学子要从小树立远大理想，长大后做一名对党、对国家、对社会有用之人。

据悉，黑芝麻胡同小学在典礼上被授牌全国中小学国防教育示范学校。东城区委教工委教育改革发展研究室主任朱世军代表东城教育两委，勉励黑小学子珍惜时光，勤奋学习；涵养品德，全面发展；勇于探索，敢于创新，勉励黑小更好地助力师生幸福成长。

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