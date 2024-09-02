北京中医药大学党委书记 王瑶琪

党的十八大以来，习近平总书记高度重视教育发展和教师工作，多次围绕教师队伍建设发表重要讲话、作出重要指示。北京中医药大学深入学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，落实立德树人根本任务，大力弘扬教育家精神，坚持党的统领、强化制度体系、促进协同联动、夯实育人阵地，多维度持续发力，推进教师思政与师德师风工作走深走实。

强化党的统领，锚定“高点”发力。学校党委高度重视，依托党委教师工作委员会、师德建设委员会，高位部署教育家精神的学习贯彻落实。首先，站在全局和整体发展的高度上，制定《中共北京中医药大学委员会关于加强和改进新时代教师思想政治和师德师风建设工作的实施方案》，出台《师德先进典型选树宣传方案》和《师德失范行为联合处理工作流程》等文件，进一步优化体制机制，把教育家精神作为引领教师队伍建设的指南针。其次，举办“党委中心组理论学习扩大会议暨全校教师同上一堂师德课”专题报告，以教育家精神赋能学校师德建设，持续提升学校教师工作水平，开通“北中医微课堂”线上直播，实现教师学习全覆盖、京内京外一体化。

强化制度体系，实施“网格”布局。学校党委持续加强工作统筹，不断压实二级党组织的责任，构建纵横结合的教师思政网格体系，实施浸润式培养，形成制度化保障。一方面，做到教育家精神传播横向有空间、纵向有时间。以《北京中医药大学教师思想政治与师德师风专题学习手册》为载体，将教育家精神融入其中，按网格逐一下发，并号召全员贯彻落实；落实教师工作与师德建设分委员半年报和季度报要求，动态了解宣贯学习情况。另一方面，将教育家精神和“大医精诚”精神有机结合，常态化开展青年教师的“传”“帮”“带”教育；打造教学名师工作坊63个，面向全校举办教学名师“育人故事公开课”，实现名师引领全覆盖，指导青年教师成长与发展；聚焦45岁以下青年教师成长，连续9年举办青年教师中国特色社会主义理论教育培训班（远志计划），每期近百人规模，学校党委书记、校长亲自参加指导。

强化协同联动，打通“堵点”顽疾。学校党委主动作为、协同发力，促进学校高质量发展。第一，学校党委书记、校长率先垂范，以教育家精神赋能黄大年式教师团队、全国模范教师、优秀教师等，通过开展专题报告、经验介绍、政策解读，有效扩大工作半径、打通堵点断点，提升教师工作的温度。第二，学校各单位协同联动，通过“师德师风建设月”“党风廉政教育月”等相关活动的开展，将教育家精神学习融贯其中。目前，学校已开展“师德巡讲”近百场，极大地促进了学校教师师德和思政工作的“经络通畅”和“穴位敏化”，不断优化养成大教师队伍健康和谐的思政教育生态。

强化育人阵地，落实“热点”赋能。学校高度重视、深入推进课程思政建设，以教育家精神为引领，坚持培育一大批以名医、名师、名家为引领的事业有热情、教书有激情、育人有感情的好老师和大先生。一方面，打造课程思政“使君子”工程，院士、国医大师、名师走入课堂，践行使命、立德树人；中医、中药、针灸课程育人各有千秋，百花齐放、各展其长；分类举办课程思政“精诚”讲坛、开通“北京中医药大学在线学习中心”等，对新教师、骨干教师、教研室主任、临床教师专题培训。另一方面，采取“长短结合”策略，多措并举，狠抓教师教学基本功；通过新教师“苁蓉计划”“教学名师工作坊建设”等，形成了教师教育教学技能工作链条，有效保障了学校教师的教学基本功。

新时代新征程，北京中医药大学将坚决统一思想提高认识，坚定不移地推动师德师风建设走深走实，牢牢抓住弘扬教育家精神这条主线，落实师德师风第一标准，不断创新思路，以“全方位、全过程、全员”为核心思路，不断优化体制机制，促进教师队伍整体素质、职业能力的提升，教师综合改革的深度推进，从而打造一支境界高尚、技能过硬的高层次教师队伍。

(责编：李依环、熊旭)