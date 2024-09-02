人民网北京9月2日电（记者鲁婧）金秋开学季，清华附中永丰学校东校区、西校区于9月1日分别举办了丰富多彩的开学典礼。升国旗奏国歌、精心编排的节目表演还有优秀榜样力量的激励，让师生们神采奕奕地迎接新学期的到来。

高一学生在开学典礼中表演军体拳。学校供图

清华附中永丰学校东校区开学典礼以“追随榜样之光 燃动梦想翅膀”为主题，邀请到北京体育大学团委书记、两届奥运会跆拳道冠军、中国跆拳道协会副主席陈中，向学生们讲述自己的奋斗历程，鼓励大家争做敢于拼搏的追梦少年。随后，两位学生小记者对话陈中老师，展开生动深入的交流，给现场师生留下了深刻的印象。

两位学生小记者对话陈中老师。学校供图

在清华附中永丰学校西校区的开学典礼中，“英雄航天员”江新林给学生们带来“开学第一讲”。江新林勉励大家勇敢探索未知，努力追求卓越，希望学子们能够胸怀天下，仰望星空，脚踏实地。

“英雄航天员”江新林给学生们带来“开学第一讲”。学校供图

在开学典礼上，清华附中永丰学校执行校长解巨钊回顾了清华杰出校友及奥运冠军的榜样力量，激励同学们以他们为榜样，心怀梦想，勇于追求，并提出：希望同学们“心中时刻有榜样”，希望同学们“让梦想照亮现实”，希望同学们“从追梦到发光”。并以实际行动迎接充满希望与挑战的新学期。

据悉，本次开学典礼通过榜样的力量，引导学生明确奋斗目标，营造浓厚的开学气氛，为新学期创造了良好开端。

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