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北京东城：十余万名师生携手迎来新学期

2024年09月02日13:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月2日电 （记者鲁婧）9月1日至2日，北京市东城区师生相继迎来新学期，各校将爱党爱国爱军情怀、奥林匹克精神、中华优秀传统文化、科学探索精神等融入开学典礼，尽展新时代东城青少年与教育者的风采。

厚植爱国情怀，强化国防意识

今年是中华人民共和国成立75周年，东城区黑芝麻胡同小学以激昂振奋的《盛世鼓声》拉开开学典礼的序幕，四位少先队员代表为庆祝中华人民共和国成立75周年献词。学校还邀请服役于海军某部队的优秀毕业生，用自己的成长故事激励同学们要从小树立远大理想。

北京市东城区黑芝麻胡同小学，服役于海军某部队的优秀毕业生为学生们讲述成长故事。

北京市东城区黑芝麻胡同小学，服役于海军某部队的优秀毕业生为学生们讲述成长故事。

“少年中国说”是东城区分司厅小学开学典礼的特色环节。学校邀请童书嘉宾做客，以《中国山川故事和藏在山川里的333个小秘密》为切入角度，让学生深切感受到祖国蒸蒸日上的发展。

北京市东城区分司厅小学，在开学典礼中厚植爱国情怀。

北京市东城区分司厅小学，在开学典礼中厚植爱国情怀。

“你们用血肉之躯捍卫祖国的尊严，你们用实际行动诠释忠诚与担当”，东城区和平里第四小学的同学们，用铿锵有力的诗朗诵，致敬英勇无畏的戍边战士。此外，东城区安外三条小学的同学动情讲述《我的国、我的梦》，东城区回民实验小学嘹亮唱响一首首红歌，东城区灯市口小学绘制了“红领巾爱祖国”主题队报，庆祝中华人民共和国成立75周年。

弘扬奥运精神，拼搏成就梦想

北京市第六十五中学邀请了体操运动员肖若腾。作为东城区输送的奥运健儿，肖若腾将永不言弃的体育精神传递给全体师生，也将奋斗和坚持的种子深植于每位学子的心里。

北京市第六十五中学，在开学典礼中弘扬奥运精神。

北京市第六十五中学，在开学典礼中弘扬奥运精神。

巴黎奥运会羽毛球混双冠军黄雅琼、郑思维勉励东城区校尉胡同小学的同学们，将奥运精神带到学习生活中，有收获，创佳绩。拳击运动员、巴黎奥运会亚军杨柳，游泳运动员、巴塞罗那奥运会冠军钱红，射箭运动员、亚洲杯射箭锦标赛冠军孟繁爱，分别来到北京市第一六六中学、东城区和平里第一小学、东城区地坛小学，为师生们送上新学期的祝福。

守望中轴文化，赓续古都文脉

今年7月，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。东城学校一直也将北京中轴文化的传播，浸润在教育教学的方方面面。

永定门、天坛、钟鼓楼，东城区革新里小学的同学们一进校门就看到了中轴线的地标，老师、学生、家长用多种形式，讲述了“我与中轴线的故事”。

北京市东城区革新里小学，在开学典礼中守望中轴文化。

北京市东城区革新里小学，在开学典礼中守望中轴文化。

东城区史家实验学校、北京崇文小学的同学们，分别用活泼生动的戏剧、图文并茂的讲解，带领全体师生领略北京中轴线壮美有序、古今交融的无穷魅力。

探索科技奥秘，筑梦美好未来

浩瀚星空，探索不止。北京景山学校、北京市第二中学分别邀请中国工程院院士吴伟仁、中国科学院院士武向平走进校园，使广大青年学子深刻理解科学家精神，立志投身于科技强国的伟大事业。

北京景山学校，在开学典礼中探索科技奥秘。

北京景山学校，在开学典礼中探索科技奥秘。

华容道、数独、鲁班锁，这些生活里常见的小游戏，里面却蕴含了数学之美、思维之妙。北京第一师范学校附属小学的开学第一课由专家带来《“数”说生活——数学的味道》，激发了同学们对于数学知识的兴趣和热情。北京市东城区体育馆路小学也邀请专家进校宣讲，并举办“古今中外——跨越时空伟大人物”科普思维图展。

北京市东城区体育馆路小学，在开学典礼中探索科技奥秘。

北京市东城区体育馆路小学，在开学典礼中探索科技奥秘。

解锁花式迎新，积蓄青春力量

北京市东城区培新小学迎新。 人民网记者熊旭 摄

北京市东城区培新小学迎新。 人民网记者熊旭 摄

东城区各校结合自身特色，举办了丰富多彩的开学典礼。东城区史家胡同小学的“思政第一课”邀请了多位新时代好少年宣讲先进事迹，引导大家培养良好品德、树立远大志向；2023年东城区新时代好少年、东城区金台书院小学的曹福芯通过分享自己的新学期计划，为金台学子们树立了新学期目标；东城区府学胡同小学的一年级新生在入学第一天也体验到了传统“入学礼”；北京光明小学与张北县树儿湾小学携手启动结对教育帮扶项目，同学们手拉手、肩并肩，共读一本书。

薪火相传，继往开来，东城区的学校有着深厚的文化底蕴。北京市第二十二中学迎来了建校百年，传承了首任校长蔡元培的教学财富；北京市第二十五中学迎来了建校160周年，并在开学当天启动了电子校史馆。

开学第一天，东城区各校师生开展丰富多彩的活动，积蓄青春力量，携手迎来新学期。

（以上图片均为学校供图）

(责编：邵文婷、熊旭)

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