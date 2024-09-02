北京景山学校开学典礼现场。人民网白炅 摄

人民网北京9月2日电 （白炅） 9月1日，北京景山学校正式开学。中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁为同学们开讲开学第一课。

“青春的力量源于仰望星空中立大志，于传承革新中担大任，于博学广纳中成大才。”北京景山教育集团党委书记、总校长，北京景山学校党委书记李志伟勉励同学们：“作为未来社会的主体，你们肩负着让世界认识中国，让中国走向世界的使命，理当行健不息，直面挑战，在超越自我的奋斗中去去探索更多更新的可能。”

开学典礼上，吴伟仁院士为全校师生讲授主题课程《逐梦深空 叩问苍穹》，在校师生深刻理解中国航天精神、探月精神，自力更生，艰苦奋斗，严谨务实，勇于攀登，从小树立远大理想，刻苦学习，大胆创新，弘扬航天精神，立志科技强国。

据了解，北京景山学校特聘吴伟仁院士为学校的科学校长，建立吴伟仁航天试验班。未来，吴伟仁航天实验班将探索创新人才长链条培养机制，聚焦质量提升和人才培养整体效能，努力提高景山学校教育优质生产力，为培养科技创新型人才，推动科技的进步与突破贡献智慧和力量。

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