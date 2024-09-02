原标题：啮齿动物在黑暗中如何自如穿行

新型运动模拟器由两个工业机械臂构成。图片来源：以色列巴伊兰大学

在漆黑的地铁隧道或是其他暗不见光的环境中，啮齿动物可自如穿行，仿佛拥有“看不见的指南针”一般，这是生物界一个未解之谜。现在，以色列巴伊兰大学科学家通过一项创新研究，利用新型运动模拟器揭开了这一自然界奥秘的面纱。

原来，啮齿动物（如老鼠）是利用身体周围的气流变化与自身的平衡感相结合，精准地感知并控制身体在空间中的运动。这项研究8月29日发表在《当代生物学》杂志上，首次揭示了小动物在黑暗中展现出惊人敏捷性背后的科学原理。

为了破解动物在完全黑暗的管道、隧道中也能迅速转弯、穿越障碍，并准确地抵达目的地的秘密，科学家们设计了一种独特的运动模拟器。该模拟器采用同步的工业机械臂来模拟不同的运动状态。实验中，老鼠被放在模拟器中接受各种运动刺激，仪器同时报告它们感知到的运动方向。结果显示，老鼠对极其微小的气流变化都异常敏感，它们确实能够利用这种气流信息，增强自身对运动的感知和判断力。

现在，科学家首次将气流确定为啮齿动物自我运动感知的关键线索，挑战了传统上对于动物“导航”机制的认知。它不仅扩宽了人们对生物导航能力的理解，还为人们提供了一个观察大脑如何处理复杂感官信息的独特窗口。

更重要的是，这一研究引发了关于气流在运动感知中普遍性的深入思考。空气无处不在，但却常常被忽视，它在感知和导航中的作用，可能远比科学界之前所认为的更为关键——这标注着大脑功能研究的一个全新方向。

随着研究的深入，人们将更全面地理解动物乃至人类的导航能力。也许不久的将来，一种基于气流的导航技术将应运而生，为人们的生活带来革命性的变化。（记者 张梦然）

(责编：李依环、孙竞)