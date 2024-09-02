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长江边的“开学第一课”

2024年09月02日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：长江边的“开学第一课”

　　 开学第一课，如晨光初照，启智润心，引领孩子们踏上心灵的航程，开启新学期的美好篇章。8月30日下午，“大江弦歌 向美而行”——长江边的“开学第一课”活动在江苏无锡江阴市实验小学举行。

　　 舞台上，明代江阴人、地理学家及旅行家徐霞客与“功勋测量船”远望二号测量船跨越时空的相遇，引起了学生们的兴趣。2019年4月28日，远望二号测量船在完成41年海上测控和卫星长期管理任务后正式退役，移驳至江阴船厂公园码头。经过近4年修缮，远望二号在今年3月18日迎来首批预约参观的游客。“对江阴的孩子们来说，登上远望二号，是他们热爱科学、走向深蓝的‘第一课’。”江阴市教育局德育科科长杨伟忠说。

　　 江阴依江而建、凭江而兴，守护长江之美早已成为江阴人的共识。长江边的“开学第一课”上，儿童剧《你好 长江》、“万里长江”影像作品分享、“微笑天使”江豚微课堂，以不同视角生动展现了江阴在长江大保护方面的成果，让孩子们深刻理解长江大保护的重要性，激发了他们热爱自然、保护环境的热情。现场还颁发了“长江大保护小使者”徽章，鼓励更多学生参与到保护长江母亲河的行动中。来自江阴市要塞实验小学的徐翊忞告诉记者：“作为‘长江大保护小使者’，我会带领更多同学一起了解长江，保护长江里的生物，守护我们的母亲河。”

　　 随着课堂进入尾声，新发布的“喜欢江阴的理由”城市文创和江阴文旅导览地图作为开学礼物被送入学生手中，引领大家用脚步探索江阴，用心感受城市文化底蕴。

　　 “自2022年起，江阴已经连续举办了三届长江边的‘开学第一课’。作为滨江之城，我们想通过讲述长江边的故事，展现城市发展的活力和文化传承的魅力，激励江阴学子更爱家乡、更爱祖国，勇攀知识高峰，逐梦星辰大海。”江阴市委常委、宣传部部长程政表示。

　　 （记者 苏雁）

(责编：李昉、李依环)

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