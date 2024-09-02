原标题：展示新的变化 绘就“育人蓝图”

2022年3月，教育部印发了新修订的义务教育课程方案和课程标准，同步启动了义务教育道德与法治、语文、历史统编教材（以下简称“三科统编教材”）修订工作。经过两年多努力，教材编审工作全部完成，将于今年秋季学期开始在全国小学和初中起始年级使用。

翻阅修订后的教材，人们会发现新的变化。

优化插图设计——按照反映学科特点、体现艺术水准、彰显中华美学品位、符合大众审美习惯和生活常识的标准，认真做好教材封面、版式设计和插图绘制工作。

加强幼小衔接——语文教材精减教材整体容量，延长拼音学习时间，优化识字写字编排，科学安排识字写字序列，遵循由易到难、由简入繁的原则，让学生优先学习字形简单、构词率高、生活中常用的汉字。

落实重大主题教育——加强整体设计，采取系统融入、重点强化等方式，进一步推进国家安全教育、法治教育、铸牢中华民族共同体意识教育等相关重大主题教育内容进教材。

体现学术研究新成果——充分反映了中华文明探源工程等重大工程的研究成果，实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

为何要对教材进行修订？教材选材、编排还有哪些变化？变化背后的考量是什么？日前，教育部教材局负责人就有关问题回答了记者提问。

用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材

“这次教材修订，首要任务是全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材，将马克思主义中国化时代化最新成果系统有机融入，使之成为凝聚整套教材的‘魂’。”教育部教材局负责人表示。

2017年秋季学期，教育部组织编写的义务教育三科统编教材正式投入使用，2019年实现全覆盖。从实践反馈来看，教材得到师生的广泛好评和社会的良好反响，有力推动了立德树人根本任务的落实、维护了国家意识形态安全，促进了学生健康成长。

教育部教材局负责人表示，此次启动三科统编教材修订工作的主要背景是——

党中央对教材工作作出新部署。党的二十大报告强调要“加强教材建设和管理”，这凸显了党中央对教材工作的高度重视和殷切期待。

深化教育综合改革对教材建设提出新要求。2022年3月，教育部印发新修订的义务教育课程方案和课程标准。其中，明确提出每个学科要着力培养学生的核心素养，强调要突出学科思想方法和探究方式，强化实践，推进跨学科主题学习。三科统编教材的编写理念、素材选择、编排方式等，都要落实这些要求，把立德树人的“育人蓝图”转化为可操作的“施工图”，进一步体现育人为本、素养导向。

人民群众对提高教材质量寄予新期盼。教材是老师教学、学生学习的重要工具，关系到亿万青少年的健康成长，社会高度关注。质量是教材的生命线，容不得半点马虎。特别是三科统编教材，更需要以精益求精的态度、极致的工匠精神来进行全面检验和提升，切实做到让党放心、让人民满意。

丰富中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习内容

教育部教材局负责人表示，教材修订丰富中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习内容，加强国家安全教育、法治教育、铸牢中华民族共同体意识教育等相关重大主题的学习，选材更加丰富，编排更加科学，育人导向更加鲜明。

落实中华优秀传统文化教育方面，道德与法治教材重在培育学生对中华优秀传统文化的亲切感、感受力和理解力，引导学生增进对中华优秀传统文化的认识和认同。例如：七年级下册专设“传承中华优秀传统文化”单元，围绕核心思想理念、中华人文精神、中华传统美德三大主题，遴选中华优秀传统文化教育内容，引导学生涵养家国情怀、增强社会关爱、提升人格修养。

语文教材吸收学术研究新成果，对教材中的古诗文逐篇进行校勘。教材中的选文题材多样、体裁丰富，从《诗经》、诸子散文、汉魏古诗，到唐诗、宋词、元曲、明清小说等均有涉及，也有反映传统文化的现代文。全套教材共选入中华优秀传统文化有关选文353篇。

历史教材系统呈现中华五千多年文明史，注重反映中华文明探源工程成果，充实中国古代思想文化成就和科技成果内容，进一步彰显中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。

体现革命传统教育方面，道德与法治教材注重选取革命领袖和革命英雄事迹、革命文物、革命歌曲、重大革命历史事件和革命精神等内容。

语文教材的革命文化选文，既有毛泽东、周恩来、朱德等党和国家领导人以及老一辈无产阶级革命家相关作品，又有表现刘胡兰、董存瑞、黄继光、邱少云、狼牙山五壮士等革命英雄及英雄群像的选文。

历史教材系统讲述党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史，充分反映中国共产党百余年奋斗重大成就和历史经验。进一步充实革命英雄和先锋模范事迹，在“人物扫描”和“学史崇德”栏目中对方志敏、杨靖宇、赵一曼、左权、杨根思等人物作专门介绍。

体现社会主义先进文化教育方面，道德与法治教材突出新时代教育主题，加强党的创新理论最新成果的学习，激励广大学生牢记使命、学以报国。语文教材增加社会主义先进文化学习内容，相关课文总数达54篇。历史教材加强社会主义发展史、改革开放史教育，系统呈现新时代的历史性成就、历史性变革，激励学生奋进新征程、建功新时代。

（记者 靳晓燕）

(责编：李昉、李依环)