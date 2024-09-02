人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

江西省萍乡市上栗县赤山镇中心小学组建航模队

乡村少年放飞“航空梦”（镜头里的体育故事）

本报记者 周 欢
2024年09月02日08:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

许建萍指导学生学习航模知识。
本报记者 周 欢摄

航模队队员在操场上进行无人机足球对抗赛。
李桂东摄（人民视觉）

清晨，在江西省萍乡市上栗县赤山镇中心小学操场上，一场别开生面的无人机足球对抗赛激战正酣。王方遒航模队的6名队员，熟练地操作着遥控器，足球形状外壳包裹的无人机在空中快速移动，攻防、躲避、射门……“足球”穿梭飞舞，队员们神情专注。

2022年，学校成立王方遒航模队，以纪念在当地支教十余年的“中国好人”王方遒。“王老师生前在学校打造了航空航天科技室，组建了智能无人机队和计算机编程小组，在孩子们心中播下了航模科技的种子。”赤山镇中心小学校长陈爱明说。

“我们从制作纸飞机教起，然后是橡皮筋飞机、泡沫飞机，再进阶到无人机足球等，让孩子们逐步掌握复杂航空器的制作技能，感受航空运动的魅力。”该校教师许建萍说。他是航模队3名指导老师之一，目前队里有60多名队员，每周训练一次，在校学生只要有兴趣就可以加入。大家的训练劲头很足，即便节假日，也经常聚在一起切磋。

“有些制作材料比较贵，我们就精打细算。无人机的零配件，能做的自己做，能修的自己修。必须购买的电子元件，我们货比三家，买性价比最高的。”许建萍介绍，江西省航空运动管理中心等单位还向学校捐赠航模器材和运动服，派专业教练指导学生训练。

六年级学生李馨冉入队一年多，对航空运动兴趣浓厚。“平时大家一起刻苦训练，比赛时通力合作，我们拿过好几次比赛冠军。”李馨冉说，“未来，我想研制出更加智能的无人机，探索未知的世界。”

“学校每年都会组织航模队外出参赛，孩子们不断提升技能。”许建萍说，“赢了，大家积累信心，总结经验；输了，大家坐下来一起复盘。一次次以赛带练，孩子们既掌握了知识，也得到了成长。”

在今年6月举行的2024年全国航空模型公开赛（江西共青城站）上，王方遒航模队获得了多轴无人机足球赛冠、亚军；在今年和去年的江西省航空航天模型锦标赛上，该航模队连续两年包揽无人机足球冠、亚军……

“通过持续学习和训练，孩子们不仅掌握了航空运动的知识和技能，他们的科学素养、团队意识和创新能力也得到了提升。接下来，我们将申报市级航模运动特色学校，筹备航模运动俱乐部，点亮更多乡村孩子的‘航空梦’。”陈爱明说。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 14 版）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部