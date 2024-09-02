本报记者 周 欢

许建萍指导学生学习航模知识。

本报记者 周 欢摄

航模队队员在操场上进行无人机足球对抗赛。

李桂东摄（人民视觉）

清晨，在江西省萍乡市上栗县赤山镇中心小学操场上，一场别开生面的无人机足球对抗赛激战正酣。王方遒航模队的6名队员，熟练地操作着遥控器，足球形状外壳包裹的无人机在空中快速移动，攻防、躲避、射门……“足球”穿梭飞舞，队员们神情专注。

2022年，学校成立王方遒航模队，以纪念在当地支教十余年的“中国好人”王方遒。“王老师生前在学校打造了航空航天科技室，组建了智能无人机队和计算机编程小组，在孩子们心中播下了航模科技的种子。”赤山镇中心小学校长陈爱明说。

“我们从制作纸飞机教起，然后是橡皮筋飞机、泡沫飞机，再进阶到无人机足球等，让孩子们逐步掌握复杂航空器的制作技能，感受航空运动的魅力。”该校教师许建萍说。他是航模队3名指导老师之一，目前队里有60多名队员，每周训练一次，在校学生只要有兴趣就可以加入。大家的训练劲头很足，即便节假日，也经常聚在一起切磋。

“有些制作材料比较贵，我们就精打细算。无人机的零配件，能做的自己做，能修的自己修。必须购买的电子元件，我们货比三家，买性价比最高的。”许建萍介绍，江西省航空运动管理中心等单位还向学校捐赠航模器材和运动服，派专业教练指导学生训练。

六年级学生李馨冉入队一年多，对航空运动兴趣浓厚。“平时大家一起刻苦训练，比赛时通力合作，我们拿过好几次比赛冠军。”李馨冉说，“未来，我想研制出更加智能的无人机，探索未知的世界。”

“学校每年都会组织航模队外出参赛，孩子们不断提升技能。”许建萍说，“赢了，大家积累信心，总结经验；输了，大家坐下来一起复盘。一次次以赛带练，孩子们既掌握了知识，也得到了成长。”

在今年6月举行的2024年全国航空模型公开赛（江西共青城站）上，王方遒航模队获得了多轴无人机足球赛冠、亚军；在今年和去年的江西省航空航天模型锦标赛上，该航模队连续两年包揽无人机足球冠、亚军……

“通过持续学习和训练，孩子们不仅掌握了航空运动的知识和技能，他们的科学素养、团队意识和创新能力也得到了提升。接下来，我们将申报市级航模运动特色学校，筹备航模运动俱乐部，点亮更多乡村孩子的‘航空梦’。”陈爱明说。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 14 版）

(责编：李依环、李昉)