曹 平

“展现了中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质”。习近平总书记在接见第33届奥运会中国体育代表团时，对我国奥运健儿的表现给予充分肯定。40枚金牌、27枚银牌、24枚铜牌，中国体育代表团在巴黎奥运会取得我国参加夏季奥运会境外参赛历史最好成绩。本届奥运会，中国运动员的平均年龄为25岁，超半数是首次参加奥运会，其中多数为00后选手。赛场上，他们顽强拼搏、自强不息，并肩作战、为国争光，胜不骄、败不馁；赛场外，面对竞争对手他们给予微笑和拥抱，面对媒体镜头他们善于表达、落落大方。这些奥运健儿展现了中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质。

中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质，是新时代中国精神浇灌出的灿烂之花。习近平总书记强调：“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂，唯有精神上达到一定的高度，这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”新时代以来，中国精神在党团结带领人民攻克一道道难题、办成一件件大事要事的过程中不断淬炼升华。在新时代中国精神的浸润和滋养下，中国青年一代在世界舞台上更加自信自强。“为国家荣誉而战，我拼尽全力”“为了祖国，一切都值得”“困难越大，我就越想挑战”……奥运赛场上，青年运动员的话语掷地有声，为国争光的家国情怀、顽强拼搏的志气锐气底气，都是对新时代中国精神的生动诠释。

精神是文化的精华，文化是精神的源泉。中国青年一代自信乐观、热情友好的阳光气质，昂扬的精神风貌，源于文化自信自强的力量。今日中国吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分，中国青年一代赓续着生生不息的文化血脉。正是因为有着坚定的文化自信，青年运动员们有了一份平视世界、拥抱世界的自信，有了一份胜不骄、败不馁的淡定从容，有了一份不管对手如何、关键是自己内心平和，有了一份真诚为对手的拼搏点赞、同各国运动员友好交流的大气包容。这样的自信、这样的胸襟，让我们在竞技上、道德上、风格上都拿到了金牌。

昂扬的精神风貌，坚定的文化自信，离不开综合国力的支撑。犹记《天津青年》杂志于1908年发出的“奥运三问”，犹记刘长春单枪匹马走上奥运赛场，抚今追昔，我们更加深刻理解“国运兴则体育兴、国家强则体育强”的深刻内涵。新中国成立后，从容国团获得第一个乒乓球世界冠军、许海峰拿到第一块奥运金牌，到第一次承办亚运会、夏季奥运会、冬季奥运会，再到在巴黎奥运会上书写新的辉煌，我国之所以能够跻身世界体育大国、奥运强国之列，根本在于综合国力不断增强。“能够生活在这样伟大的国家和时代，真的感到非常幸福，祖国永远是最坚实的后盾”“国家给予我们这个项目强大的支持，让我有勇气、有能力去实现冠军梦想”……新时代中国综合国力的不断增强，为体育竞技训练提供了坚实保障，也为各领域体育人才脱颖而出创造了良好环境。自信乐观、热情友好的青年一代，强大的祖国永远是他们的最大底气。

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。奥运赛场上的中国青年运动员是当代中国青年的一个缩影，展现了新时代中国青年的样子，展现了新时代中国蓬勃向上的青春气息。以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，青年一代重任在肩。我们完全有理由相信，中国青年一代必定能以青春之我创造青春之中国、青春之民族。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 09 版）

(责编：李依环、李昉)