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职业本科教育要坚守“职业”本色（人民时评）

丁雅诵
2024年09月02日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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把产教融合水平作为衡量办学质量的试金石，从提高就业质量和专业素养两方面努力，更多高层次技术技能人才的涌现就会水到渠成

今年高招录取季，职业本科备受关注。部分院校投档线高出普通本科线100多分，还有600分以上的高分考生报考职业本科院校。招生规模日益扩大、投档分数线再创新高、生源质量持续向好……喜人的招生形势，折射出职业本科教育吸引力和认可度不断提升。

职业本科热度上升，是产教融合结出的硕果。对个体来说，它打破了职业教育止步于专科层次的“天花板”，同时满足了学技能和拿学历两方面的需求。于社会而言，它有助于促进产学研深度融合和教育科技人才一体化发展，让人才培养和社会需求的结合更加紧密。从专科到本科，不仅是办学层次的提高，更反映出社会发展对职业教育提出了更高要求。

从实践来看，职业院校的专业设置、教育方式，越紧贴行业和产业发展实际，越能培养出社会需要的人才，也越有吸引力。比如，前不久批准设立的民政职业大学，设置了婚姻服务与管理等专业，旨在应对社会民生领域服务需求的快速变化；广东轻工职业技术大学设置现代物流管理专业，目标是为粤港澳大湾区物流行业数字化转型培养物流项目规划师、物流数据分析师……紧盯产业链条、技术前沿、民生需求，增强对接市场需求的精准度，才能在经济发展和技术更新中把握好人才培养方向。

当前，职业本科仍处于试点探索期，开展年限不长，毕业生数量相对较少。数据显示，2023年职业本科招生8.99万人，比上年增长17.82%，约占全国高等职业教育招生人数的1.6%。与发展需求相比，人才培养缺口依然较大。这意味着，未来一段时间内，职业本科教育面临着增加人才供给、提高培养质量的双重任务。以职业本科教育为牵引，不断提升产教融合水平，促进职业人才量质齐升，才能更好服务经济社会高质量发展。

注重理论与实践双向发展，是职业本科教育的重要竞争优势。更好发挥其牵引作用，必须在产教融合上下更大功夫。一方面，要建立健全就业、培养与招生联动机制，从源头上加强供需对接、优化专业设置，提高自身吸引力。另一方面，要提升系统化培养水平，除了教授技能，还要让学生从知识体系中理解为什么这样做。始终把产教融合水平作为衡量办学质量的试金石，从提高就业质量和专业素养两方面努力，更多高层次技术技能人才的涌现就会水到渠成。

职业本科教育发展势头喜人，但也要看到，职业院校想找到合适的发展路径，在人才培养大局中发挥更大作用，还面临不小挑战。一些职业院校升为本科后倾向于朝普通本科高校方向发展，只想靠学历吸引生源，这并不可取。坚持职业教育定位，办出鲜明的类型教育特色，才能获得更广泛社会认可，拥有长期竞争力。

人才兴则事业兴。党的二十届三中全会《决定》提出：“加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系。”随着产业升级和经济结构调整，加快构建现代职业教育体系，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接，定能让更多人获得人生出彩的机会，为加快培育新质生产力、建设现代化产业体系进一步夯实人才支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 05 版）

(责编：李依环、李昉)

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