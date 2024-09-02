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给冷门绝学的传承增添青春力量（微观）

曹继炜
2024年09月02日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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“二八十六”“二半而一”，2200多年前古人便已总结出九九乘法口诀；“往来过费凡直千四百七十。肩水见吏廿七人，率人五十五”，汉代边塞的27名小吏，就已利用“AA制”平摊费用……前不久，讲述简牍文化的电视节目《简牍探中华》刚播出结束就被“催更”。节目通过实地探访、实景戏剧、文化访谈等形式，从简牍上的寥寥数语出发，勾勒出鲜活的历史图景，受到观众好评。

这些创新解读，基于简牍丰富的历史文化价值。纸张面世之前，古人将竹简与木牍作为书写载体，合称简牍。从先秦到魏晋，长达一两千年的时间里，中华先民的文明创造和积累大多由简牍记录并传承。简牍的记载，可以与传世文献记载相互印证，实证历史，还有很多内容是传世文献未能尽数展现的。简牍作用极其重要，加强研究、做好解读、强化传承，意义重大。

也要看到，简牍学研究专业门槛高、受众范围小，是典型的冷门绝学。加强人才培养，尤其是增强中华优秀传统文化对年轻人的吸引力，是推动文化传承发展必须答好的课题。

做好文化传承，要找准时代共鸣点。挖掘相关研究成果与当代人的生活、情感和价值追求的现实关联，更能激发人们的好奇心与求知欲。比如，简牍记载的内容包罗万象，以前关注点多为历史上的大事件，将解读视角聚焦于百姓生活，能给人耳目一新之感。长沙简牍博物馆推出《为食方》短片，介绍简牍中记载的烤肉、炖鸡、煮鱼等美食，带领观众领略古代的潇湘风味；里耶秦简博物馆开展“秦朝大侦探”研学活动，以秦简记载的“公船丢失案”为素材，引导学生沉浸式体验故事情节，了解文物背后的社会生活。这些尝试，拉近了简牍与大众的距离，让更多人愿意走近简牍、学习简牍。当更多人从源远流长的文脉中感受到力量，文化就能实现更好传承。

做好冷门绝学的传承，更关键的因素还在于壮大专业研究队伍。加大投入力度，优化教学方式，提高成果产出率，提升社会认可度，才能吸引更多年轻人加入，让薪火不断、传承不辍。

蓬勃发展的现代科技，为学术研究提供了新的工具。如今，简牍胎体脱色、光学成像技术等被广泛应用，助力简牍整理出版与数字化保护；连二亚硫酸钠脱色法、乙醇十六醇填充脱水法等技术创新，解决文字提取和脱水加固难题……新技术不仅提升了简牍保护水平，也能为学习研究打开新局面。比如，西北师范大学搭建简牍学术资源数据共享平台，提高简牍研究效率和精确度；兰州大学与甘肃简牍博物馆共建“读简班”，带领学生按照简牍释文进行校勘，打牢基本功。学科研究的推陈出新，让穿越历史的简牍熠熠生辉，吸引更多年轻人投身其中，更快地得其门径而入。

冷门不冷，绝学未绝。甲骨文研究以“表情包”、3D打印等形式引发关注；敦煌文化在影视科普、文博文创等的带动下走红……相对冷门的学科频频“出圈”，体现了中华优秀传统文化与时代精神的共振，从中可以看到文化传承与创新的巨大潜力。挖掘思想内涵，增添文化趣味，激发情感共鸣，在发展中创新、在创新中发展，更多冷门学科就会拥有吐故纳新的青春活力，文化传承也就会有生生不息的青春力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 05 版）

(责编：李依环、李昉)

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