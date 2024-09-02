本报记者 徐令缘

中巴教育文化中心学生通过网络平台参与中文课程学习，与教师积极互动。

受访者供图

全美华裔青少年协会学生与父亲一同参加网络中文教学课程。

蔡雪玲摄

随着网络教学普及度不断提升，“网课”“云课堂”成为越来越多学生的重要学习方式之一。作为海外传播中国语言文化的重要阵地，海外华文学校不断探索网络教学的新路径、新方案。今年夏天，中巴教育文化中心联合北京四中网校，为巴基斯坦等地的华侨华人子女开设全新网络学习课程；全美华裔青少年协会利用网络平台，积累网络教学经验……目前，海外网络中文教学发展如何？怎样让网络中文教学更高效、更有趣？

网络中文教学潜力足

老师们通过电脑授课、孩子们借助网络练习……前几年，因为疫情，许多海外华文学校为了不耽误孩子们的学习进度，纷纷开启“云课堂”模式。从最初的摸索到进入状态，不少华文学校切实感受到了网络教学的益处，在推进网络课堂与学校课堂协同发展方面投入了更多精力。

“小白兔添了柴，把火烧得旺旺的，屋子里渐渐暖和了……”一个微信群里，20多个“正音打卡第60天”的音频陆续上传。点开音频，一段段发音标准度和朗读熟练度不一的中文诵读传来。在稚嫩朴拙的童声里，在略显生涩的发音里，在一字一顿的语调里，孩子们学习中文的认真和热情溢出屏外。

这是非洲华文教育基金会中文学校组建的“朗诵比赛群”。在另一个班级群里，老师将批改好的作业照片一一上传。在非洲华文教育基金会中文学校，类似的微信群有20多个。每个群有60人左右，包括老师、学生和家长。在南非，非洲华文教育基金会中文学校在多个平台开设了网络中文课程，让学生们的中文学习“不掉线”。

今年8月，中巴教育文化中心与北京四中网校联合开设网络中文教学课程。从幼儿园到高中，不同年龄段的学生都可以在这个平台找到适合自己的课程。中巴教育文化中心校长马斌说，这几年，学校的网络教学平台建设不断发展。一开始，学校的网络教学主要面对已在线下就读的学生，网络课程是疫情停课期间的应急解决方案。令他感到惊喜的是，学生与家长对网络课程的接受程度越来越高。他相信，网络中文教学有很大发展空间。现在，学校的网络中文课程不再只是线下教学的辅助手段，网络课程更系统、内容更丰富，巴基斯坦和沙特阿拉伯需要学中文的孩子都可以通过网络平台进行学习。“在巴基斯坦，中文教学资源十分紧缺且分布不均，有些地区没有线下中文学校。通过网络平台，这些地区的孩子也有了接受良好中文教育的机会，这让我看到了坚持把网络教学平台办下去的意义。”马斌说。

用心探索，积极尝试

如何提升网络教学质量，吸引更多学生学习中文？华文教育工作者用心探索，积极尝试。

全美华裔青少年协会会长蔡雪玲多年来专注于网络中文教学平台的建设与课程研发。她认为，网络教学不仅在授课时间与地点上为学生提供更多灵活选择，多样化学习体验也助力学生爱上中文、爱上中国文化。“我们设计了不少中国文化体验课程，让学生‘全家总动员’，一同参与到学习当中。在网络课程中，学生与家长跟随老师的指导一同完成中国美食制作、体验中国传统剪纸的艺术魅力，留下十分特别的家庭回忆。‘体验式教学’激发了学生对中文和中国文化的好奇，他们会更加主动地投入到相关课程的学习中。”蔡雪玲说。

马斌说，在巴基斯坦，刚刚开始推广网络中文教学时，并非一帆风顺。很多学生家长不了解网络教学模式。为了建立信任，华文学校作出了很多努力。“达瓦尔和法替麦是一对中国与巴基斯坦混血兄妹，两个孩子长期与父母生活在巴基斯坦，对中文与中国文化十分感兴趣。他们离学校远，一直没有机会系统地接受中文教育。有了网络教学平台，我就找到孩子的家长，说服他们先让孩子免费试听一个月课程，如果觉得好，再继续跟学。可以说，网络课程为两个孩子打开了一扇门，让他们有机会走进中文学习的世界。经过一段时间的学习，孩子的家长主动和我说，希望孩子们可以继续加强中文学习。从一开始的不接受，到主动投入到学习，达瓦尔和法替麦的这段经历让我意识到，网络课程能够切实帮助更多学生学习中文。”马斌说。

“网络教学让每一位华教者重新出发。”意大利罗马中华语言学校校长蒋忠华介绍，根据线上教学特点，老师们坚持听说读写结合，注重授课内容知识性与趣味性结合，努力提高课堂互动性，吸引学生注意力，以期达到线下课堂的效果。为了巩固学习成果，老师们布置多层次线下作业，并对学生的每一项作业进行网上批改和反馈。蒋忠华认为，让学生在网络课程中学有所获，是网络中文教学获得学生与家长认可的关键。

“线上+线下”成趋势

目前，多所华文学校正着力探索线上线下相结合的教学模式，为学生提供更灵活的学习时间和更丰富的学习体验。

“‘线上+线下’的教育模式将成为华文教育的发展趋势。”意大利中文学校联合总会会长、米兰华侨中文学校校长陈小微表示，教育行业的垂直分工更加细致明确，教育行业更加市场化，也更加注重学生需求。“我们要抓住机遇，迎接挑战，并结合区域实际情况早布局、早谋划，跟上时代步伐。”

如今，网络中文教学发展势头强劲，展现出广阔发展前景。北京大学对外汉语教育学院副教授金舒年谈道，跟传统的课堂教学相比，网络教学有其独特优势。网络教学让异地教学成为可能，国内的优质师资力量与海外学生的需求直接对接，大大提升了教学资源适配的灵活性。同时，网络教学形式多样、个性化程度更高，更有利于激发学生的学习兴趣。

“近年来，很多中国高校开设汉语国际教育专业，招收有志于中文教学的留学生来华学习，为海外教师的专业化打下基础。不过，在教师数量、教学能力与教材编写等多个方面，海外中文教育仍有较大提升空间。网络中文教学需要在这些方面夯实基础，持续发力。”金舒年说。

华文学校网络教学的成效有目共睹。自多家华文学校推出网络授课平台以来，优质、共享、便利的“云课堂”，为更多海外青少年提供了中文学习的便利。“通过网络授课平台建设，我们成功打破了中文学习的地域限制。网络中文教育可以让更多优质资源突破时空、跨越山海，让更多身处不同地域的学生共享好老师、好教材、好课程。”蔡雪玲说。

(责编：李依环、李昉)