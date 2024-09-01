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中国人民大学“陕公大学堂”在32座城市同步开讲

2024年09月01日21:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月1日电 （记者郝孟佳）8月31日，中国人民大学“陕公大学堂”学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲会（北京）在北京城市图书馆举行。首都地区的干部群众，中国人民大学校友代表、师生代表等500余人聆听宣讲。

北京市委教育工委分管日常工作的副书记李军锋表示，“陕公大学堂”学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲会是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要体现。

会上，中国人民大学党委书记张东刚以“牢牢把握进一步全面深化改革的重大原则 不断开辟中国式现代化新境界”为题作宣讲。他指出，党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次具有里程碑意义的重要会议，要学习好贯彻好全会关于深化教育综合改革的新部署新要求，推动实现高质量教育综合改革，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗。

中国人民大学精心组织了本次专题宣讲会，组建了一支以国家一级教授、教育部“长江学者”特聘教授、中国人民大学吴玉章讲席教授为主体的宣讲队伍，33位校内外专家奔赴全国各地“送课上门”，专题宣讲会在全国31个省市自治区，32座城市同步举办。

据了解，“陕公大学堂”以中国人民大学的前身、诞生于抗日烽火中的“陕北公学”为名。为更好地凝练以“陕公精神”为源头的红色精神谱系，传承红色基因、服务地方发展，中国人民大学于2023年10月22日创办“陕公大学堂”系列公益讲座，自创办至今已举办4季共113场。

(责编：李依环、熊旭)

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